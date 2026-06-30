El Niño más intenso en años: ¿cómo afectará a España?

El patrón climático conocido como El Niño está ganando fuerza y ya empieza a proyectar su influencia sobre el tiempo en España. Los meteorólogos llaman a la prudencia: este episodio puede intensificar olas de calor, alterar las precipitaciones y acelerar riesgos para la agricultura y los recursos hídricos.
Impactos probables en España: calor, lluvias y riesgos asociados
Los especialistas coinciden en que un Niño potente suele modificar la circulación atmosférica. En España esto suele traducirse en varios efectos clave.
- Olas de calor más frecuentes, con picos de temperatura superiores a la media estival.
- Sequías en algunas regiones, por meses secos más prolongados y menor recarga de embalses.
- Precipitaciones intensas y localizadas, que aumentan el riesgo de inundaciones en episodios puntuales.
- Mayor probabilidad de incendios forestales, por la combinación de calor y suelos más secos.
- Impactos en la agricultura: estrés térmico en cultivos y alteración de calendarios de siembra.
Estos efectos no serán uniformes. Algunas comunidades verán más calor activo, otras sufrirán lluvias extremas en momentos concretos.
Lectura de los datos: qué muestran los boletines recientes
Los informes semanales de la NOAA y los análisis de centros como Meteored muestran anomalías en la temperatura de la superficie del Pacífico ecuatorial.
En el boletín publicado el 20 de abril y con observaciones de la semana del 15 de abril, se registraron anomalías aproximadas en las regiones de seguimiento:
- Niño 3.4: alrededor de +0,1 °C.
- Niño 4: cerca de +0,6 °C.
- Niño 3: en torno a +0,3 °C.
- Niño 1+2 (costa de Perú): aproximadamente +1,2 °C.
Algunas discrepancias en la difusión surgieron por el uso de datos diarios en lugar de semanales. En mediciones diarias se observan valores puntuales entre +0,5 °C y +1 °C en determinadas zonas.
Sin embargo, los expertos recuerdan que las anomalías diarias o semanales no bastan para declarar un El Niño. La definición operativa exige:
- Al menos cinco periodos trimestrales superpuestos (cinco trimestres consecutivos) con anomalías en Niño 3.4 de +0,5 °C o más.
- Confianza, basada en modelos climáticos y análisis de especialistas, en que esas condiciones persistirán.
La NOAA valora la anomalía mensual más reciente y la proyección de modelos antes de anunciar oficialmente la presencia de un episodio activo.
Seguimiento y señales a vigilar en las próximas semanas
Para anticipar la magnitud del evento, conviene prestar atención a estas señales.
- Persistencia de anomalías en Niño 3.4 por varias semanas.
- Consenso entre modelos climáticos sobre tendencia de calentamiento.
- Informes oficiales de la NOAA y de centros meteorológicos regionales.
- Cambios en patrones de viento y presión en el Pacífico ecuatorial.
Los mapas y series temporales publicados alrededor del 19-20 de abril fueron una foto puntual. El seguimiento semanal permite evaluar si ese calentamiento se consolida.
Medidas recomendadas para autoridades y ciudadanía
Prepararse ahora reduce daños cuando los eventos extremos lleguen. Estas acciones deben considerarse prioritarias.
Acciones para administraciones
- Actualizar planes de contingencia por olas de calor e inundaciones.
- Gestionar reservas hídricas y priorizar usos esenciales.
- Refuerzo de sistemas de alerta temprana y comunicación pública.
- Coordinación entre protección civil, salud y servicios agrícolas.
Consejos para la población y sectores vulnerables
- Seguir recomendaciones sanitarias en episodios de calor.
- Adoptar medidas de ahorro de agua y uso eficiente. Priorizar lo esencial.
- Prevenir incendios: limpieza de vegetación y cumplimiento de restricciones.
- Estar atentos a avisos locales sobre riesgo de inundaciones y evacuaciones.
Artículos similares
- Superniño: Mario Picazo alerta de que podría cambiarlo todo durante décadas
- Fenómeno que arruinará febrero: la AEMET confirma que no habrá tregua
- Fenómeno en España y Europa: Mario Picazo explica por qué no tiene nada que ver con décadas atrás
- DANA y lluvias nunca vistas en septiembre: Mario Picazo alerta
- Fenómeno extremo confirmado por AEMET: arrasará España en junio, julio y agosto
Periodista comprometido con la actualidad social, Christian investiga y reporta sobre temas que afectan a la comunidad, desde cultura hasta movimientos sociales, acercando la información de manera clara y cercana.