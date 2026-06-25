Reforma de la Fed: Kevin Warsh propone 5 grupos de trabajo

Kevin Warsh, en su primera comparecencia como presidente de la Reserva Federal, presentó un ambicioso plan de renovación para el banco central. Anunció cinco equipos de trabajo que abordarán desde la comunicación hasta la medición de la inflación. Sus palabras y decisiones iniciales ya avanzan un cambio de estilo y de contenido en la política monetaria de EE. UU.

Los cinco ejes de la reforma de la Reserva Federal

Warsh ha estructurado la reforma en cinco áreas clave. Cada una estará liderada por grupos que combinarán expertos externos y especialistas del personal de la Fed.

Comunicación : cómo habla y transmite el banco central.

: cómo habla y transmite el banco central. Balance y reservas : revisión de la composición y del régimen de reservas amplias.

: revisión de la composición y del régimen de reservas amplias. Fuentes de datos : ampliar y mejorar la información usada en decisiones.

: ampliar y mejorar la información usada en decisiones. Productividad y empleo : instrumentos para cumplir el mandato dual.

: instrumentos para cumplir el mandato dual. Estructura de la inflación: estudiar causas y medición de los precios.

Warsh señaló que el objetivo es partir de principios claros, plantear preguntas difíciles y proponer alternativas viables. Los equipos tendrán «libertad para examinar prácticas y sugerir caminos», indicó.

Estrategia comunicativa: más simple y menos especulativa

La llegada de Warsh trae una apuesta por una comunicación más directa. Ya anunció una versión del comunicado más breve y menos técnica.

Un mensaje más limpio

El nuevo comunicado elimina ciertos tecnicismos.

Se reduce el sesgo prospectivo sobre la trayectoria de los tipos.

Warsh subraya que para comunicar primero hay que tener algo concreto que decir.

Sobre las ruedas de prensa y las proyecciones

Warsh no confirmó si mantendrá todas las ruedas de prensa tras cada reunión. Además, no participó en la elaboración del conocido «dot‑plot».

La ausencia del presidente en las proyecciones apunta a menos señales públicas sobre los tipos .

. El gesto sugiere una Fed que publicará menos detalles sobre expectativas internas.

Revisión del balance y del sistema de reservas

El equipo dedicado al balance evaluará riesgos y beneficios de mantener un régimen de reservas amplias.

Entre los temas a analizar están:

Composición actual del balance de la Fed.

Impactos de posibles cambios en las reservas sobre la estabilidad financiera.

Alternativas para gestionar activos y pasivos del banco central.

Mejor información: fuentes de datos y metodología

Warsh planteó la necesidad de modernizar las fuentes y las técnicas. Buscan información más oportuna y útil para la toma de decisiones.

Incluir nuevas series y mediciones en los análisis.

Revisar métodos estadísticos y modelos económicos.

Apoyar políticas con datos más precisos y relevantes.

El objetivo es lograr decisiones más precisas, actuales y productivas.

La IA como herramienta para cumplir el mandato dual

Warsh ha pedido que la tecnología y la inteligencia artificial entren en los análisis de la Fed.

Definió la IA como una innovación de gran alcance para la economía y las empresas. Por eso, encargó a un grupo estudiar sus implicaciones.

Evaluar cómo la IA afecta la productividad y el empleo.

Analizar el impacto de la tecnología en la transmisión de la política monetaria.

Explorar riesgos y oportunidades para la estabilidad macroeconómica.

El presidente defiende que la IA puede ayudar a la Fed a avanzar en su doble mandato: estabilidad de precios y máximo empleo.

Inflación: revisión de causas y medición sin cambiar la meta

El grupo que investigará la inflación tendrá la tarea de desentrañar sus motores y proponer ideas para sostener la estabilidad de precios.

Analizar los factores estructurales y transitorios que impulsan la inflación.

Revisar las metodologías de medición de precios.

Sopesar distintas políticas para mantener la meta del 2%.

No hay señales de que Warsh quiera modificar la meta de inflación del 2%. Dijo que ese objetivo permanece como referencia y que no está en la agenda revisarlo.

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