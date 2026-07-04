ola de calor 46-50 ºC: meteorología amplía escala de mapas para la península

Una ola de calor que parece romper récords y mapas meteorológicos avisa: los termómetros podrían tocar cifras que antes se consideraban excepcionales. Las autoridades y los servicios meteorológicos ajustan escalas y alertas, mientras la población se prepara para días de calor extremo y noches tórridas.

Mapas y escalas: subir hasta 50 °C y qué implica

Los servicios del tiempo han modificado la gama de colores y los rangos térmicos. Ahora se contemplan valores entre 46 y 50 ºC en zonas concretas.

Esto no es solo un cambio gráfico: refleja un aumento real de las temperaturas máximas previstas y obliga a revisar avisos y planes de emergencia.

Los mapas capturan fenómenos más intensos que antes.

Los colores y leyendas se adaptan para alertar correctamente.

La población y los servicios deben ajustar medidas de prevención.

Cómo se forma este pulso de calor: dorsal, subsidencia y domo térmico

Detrás de la ola hay una combinación de factores atmosféricos. Una dorsal estacionaria y descendencia de aire calientan y secan la masa que queda sobre la península.

La dorsal y su papel

Una dorsal potente bloquea la circulación habitual. Actúa como una tapa que facilita el calentamiento prolongado.

Subsidencia: el calentamiento por descenso

El aire que desciende se comprime y sube su temperatura. Eso produce condiciones más cálidas y menos humedad cerca del suelo.

El domo o cúpula de calor

Cuando varios de estos elementos coinciden, se forma un domo cálido. Bajo ese domo, las temperaturas diurnas y nocturnas se mantienen muy altas.

Regiones más vulnerables y patrones previstos

Las zonas interiores y el oeste peninsular suelen concentrar las temperaturas máximas más elevadas.

Interior: picos de más de 40 ºC en días sucesivos.

Oeste: calor persistente y riesgo de noches tropicales.

Costas: temperaturas altas, aunque la brisa marítima puede atenuar el pico.

Atención especial a las noches, que pueden ser muy cálidas y afectar la recuperación fisiológica de las personas.

Avisos de AEMET y análisis de los modelos

Los organismos meteorológicos insisten en la posibilidad de una configuración estable y cálida. Los modelos numéricos muestran una dorsal consolidada sobre la península.

Ese patrón podría mantener una advección de aire cálido que eleva las isotermas y provoca temperaturas extremas en superficie.

Los pronósticos indican jornadas con máximas persistentes y menos descenso nocturno de la temperatura, lo que amplifica el impacto sanitario.

Consecuencias previstas: salud, infraestructuras y agricultura

El calor prolongado tiene efectos múltiples y acumulativos.

Salud pública: mayor riesgo de golpe de calor y deshidratación.

Servicios: posible tensión en el suministro eléctrico por la demanda.

Agricultura: estrés de cultivos y necesidad de riego extra.

Las olas de calor repetidas aumentan la fragilidad de sistemas ya sometidos a temperaturas elevadas en años recientes.

Recomendaciones prácticas frente al episodio

Adoptar medidas sencillas reduce riesgos personales y colectivos.

Beber agua con frecuencia y evitar alcohol.

Protegerse del sol en las horas centrales.

Revisar espacios para personas vulnerables, como mayores y niños.

Evitar esfuerzos físicos intensos al aire libre.

Seguir las alertas oficiales y recomendaciones de salud pública.

Lo que dicen los expertos sobre la repetición de estos episodios

Los especialistas señalan una mayor repetición de configuraciones que favorecen cúpulas de calor.

Un patrón atmosférico más ondulado y bloqueos prolongados aumenta la probabilidad de sucesos extremos.

La previsión a corto plazo es clara: alta probabilidad de calor sostenido los próximos días, con variaciones regionales.

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