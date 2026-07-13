Próxima ola de calor: Mario Picazo fija fecha y alerta de noches tropicales por altas presiones

Se avecinan días de calor sostenido y noches que no refrescarán como solíamos esperar. El meteorólogo Mario Picazo advierte de un cambio de patrón atmosférico que puede traer olas de calor y jornadas tropicales. Conviene prestar atención a las previsiones y a las zonas más vulnerables.

Mario Picazo explica cuándo podría llegar la próxima ola de calor

Según la interpretación de modelos y la experiencia del experto, la primera semana de julio tiene riesgo alto de registrar un ascenso notable de temperaturas. El escenario se define por una entrada prolongada de altas presiones que puede elevar las máximas y mantener el ambiente cálido por la noche.

El aviso no implica que todas las regiones sufran lo mismo. Habrá variaciones locales según la orografía y la influencia marítima. Las provincias del sur y los valles interiores son las que concentran mayor peligro térmico.

Fechas y niveles de alerta

Inicio: primeros días de julio, con tendencia a consolidarse en la semana siguiente.

Intensidad: episodios con picos puntuales superiores a 40 ºC en áreas concretas.

en áreas concretas. Duración: varias jornadas consecutivas con temperaturas por encima de lo habitual.

Anticiclón dominante: noches tropicales y noches cálidas

La llegada de un anticiclón fuerte elevará las temperaturas nocturnas y reducirá la ventilación. Cuando el aire no circula, la sensación térmica se mantiene alta durante toda la madrugada.

Esto dará lugar a noches tropicales, especialmente en zonas costeras del Mediterráneo y en el sur peninsular. Dormir será más complicado en áreas urbanas por el efecto de isla de calor.

Consecuencias para la vida diaria

Mayores exigencias en salud pública y en la atención a grupos vulnerables.

Incremento del consumo energético por aire acondicionado.

Riesgo de fatiga y problemas asociados a la exposición prolongada al calor.

Vientos y nubosidad: qué regiones deben vigilar el tiempo

El patrón meteorológico no solo marca temperaturas. Los vientos serán protagonistas en zonas concretas, y la nubosidad variará según la costa y la montaña.

Galicia y Meseta Norte: vientos del nordeste que pueden soplar con fuerza en la primera mitad de la semana.

Alto Ebro y valle del Ebro: rachas del noroeste con mayor intensidad temporal.

Litoral andaluz y Estrecho: levante que puede intensificarse en la segunda mitad de la semana.

Canarias: alisios moderados a intensos; acumulación de nubes en las vertientes norte de las islas de mayor relieve.

Nubosidad costera y lloviznas aisladas

En algunas costas aparecerán nubes bajas matinales que tienden a disiparse con el día. En el norte y zonas montañosas no se descartan chubascos o tormentas aisladas.

Qué áreas verán los mayores registros térmicos

Los modelos apuntan a que los termómetros más extremos se darán en:

Oeste de Andalucía. Sur de Extremadura. Algunas comarcas del Valle del Ebro.

En esas áreas, los termómetros podrían superar los 40 ºC en momentos puntuales. En el resto del país, las máximas subirán, pero con variaciones diurnas y descensos temporales.

Cómo evolucionará la temperatura durante la semana

Subida gradual hacia mediados de semana.

Picos térmicos al final de la semana en zonas interiores.

Descensos temporales tras episodios puntuales de calor.

Recomendaciones prácticas ante jornadas cálidas

Ante la posibilidad de una ola de calor conviene adoptar medidas sencillas para minimizar riesgos. Mantenerse hidratado y evitar la exposición solar en las horas centrales son pasos clave.

Beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed.

Buscar sombra y reducir actividad física intensa a mediodía.

Ventilar viviendas por la noche y proteger ventanas del sol directo.

Atender a personas mayores y colectivos con enfermedades crónicas.

Artículos similares

Califica esto post