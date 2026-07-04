Final de anime mítico llega por primera vez a cines de España: solo 4 días

Los seguidores de Naruto tienen una cita obligada este otoño: SelectaVisión trae por primera vez a los cines españoles El Final: Naruto, la Película, la entrega que cierra varias etapas de la saga y que vuelve a poner en pantalla la emoción de los grandes combates ninja.

Fechas clave y pase exclusivo en salas españolas

La película estará disponible durante cuatro días concretos. Apunta estas fechas si no quieres perderla.

2 de octubre

3 de octubre

4 de octubre

7 de octubre

Se trata de una proyección limitada, pensada para celebrar la llegada a la gran pantalla tal como fue concebida.

Versiones y experiencia de visionado

Idiomas y subtítulos disponibles

Versión original con subtítulos.

Dobaje al castellano.

Dobaje al catalán.

La exhibición en ambos doblajes y en V.O. permite revivir la película como la disfrutaron los fans.

Por qué esta película importa dentro del universo Naruto

Estrenada en Japón para conmemorar el 15.º aniversario de la franquicia, la película marcó un antes y un después.

Se convirtió en la entrega cinematográfica más taquillera de Naruto de su época.

Es la primera película incorporada al canon oficial de la serie.

Su guion y supervisión estuvieron a cargo del propio Masashi Kishimoto.

Equipo creativo y tono narrativo

La cinta fue realizada por Studio Pierrot y dirigida por Tsuneo Kobayashi. Combina escenas de acción con un enfoque en la madurez de los personajes.

El ritmo alterna combates intensos con momentos íntimos que exploran los vínculos afectivos entre los protagonistas.

De qué trata y qué personajes aparecen

La historia se ubica dos años tras la batalla decisiva entre Naruto y Sasuke. Ese período introduce cambios y pequeñas tensiones emocionales.

Naruto vuelve a su vida tras el conflicto.

Hinata guarda sus sentimientos y teje una bufanda como símbolo de su afecto.

Surge un enigmático personaje que anuncia: «El último día se acerca».

La trama sirve de puente entre los capítulos finales del manga original y el arranque de la siguiente generación.

Qué esperar en pantalla: acción y emoción

Además de los enfrentamientos clásicos, la película explora temas como la responsabilidad, el paso del tiempo y los lazos que definen a la aldea.

Coreografías de combate y animación detallada. Escenas que desarrollan la evolución personal de los héroes. Momentos emotivos que conectan con el final del manga.

Recomendaciones para asistir y buscar entradas

Debido a su carácter limitado, las plazas pueden agotarse rápido.Consulta la cartelera y compra con antelación.

Revisa horarios y versiones disponibles en tu cine más cercano.

Considera elegir la versión que prefieras: V.O. o doblaje.

Comparte la fecha con otros fans para una experiencia comunitaria.

Impacto y legado dentro de la franquicia

La película cerró etapas y preparó el terreno para historias posteriores. Su inclusión en el canon oficial le dio peso narrativo.

Desde su estreno en Japón, muchos la consideran un punto de inflexión en la saga y un hito para los seguidores de Naruto.

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