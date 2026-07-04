Lidl, Dia, Consum y Aldi aprietan el mercado: supermercados sufren en primer cuatrimestre 2026

El mapa del comercio alimentario en España registra movimientos modestos, pero significativos. Algunas cadenas ganan terreno al ampliar su red, mientras otras mantienen posiciones. Los cambios reflejan la reacción de los consumidores ante la inflación y los ajustes estratégicos de los grupos.

Posiciones claves y evolución de la cuota de mercado

Las últimas cifras del mercado sitúan a Mercadona como líder indiscutible. Su participación no ha variado de forma apreciable y sigue siendo la mayor.

Mercadona: cuota del 27,2% , estable respecto al año anterior.

cuota del , estable respecto al año anterior. Carrefour: segunda por volumen, con una cuota que cae a 9% (-0,2 puntos).

segunda por volumen, con una cuota que cae a (-0,2 puntos). Lidl: registra el mayor ascenso del periodo, aumentando 0,5 puntos y llegando al 7,3% .

registra el mayor ascenso del periodo, aumentando y llegando al . Día: sube 0,4 puntos hasta situarse en el 4% .

sube hasta situarse en el . Consum: avanza 0,3 puntos y alcanza el 3,8%.

Cadena por cadena: estabilidad y crecimiento

Además de los líderes, otras firmas muestran poco movimiento. Algunas mantienen su cuota; otras sufren leves retrocesos.

Eroski: mantiene una cuota del 4,2% .

mantiene una cuota del . Alcampo: estable en torno al 2,8% .

estable en torno al . Bon Preu: sin cambios, con un 1,6% del mercado.

sin cambios, con un del mercado. Ahorramas: baja 0,1 puntos hasta el 1,9%.

Estrategias de expansión: aperturas y apuesta por marca propia

La capacidad de crecimiento se ha vinculado directamente a la apertura de nuevas tiendas y al refuerzo de marcas propias. Consum es un ejemplo claro de esta táctica.

Expansión física

Consum ha acelerado aperturas y consolida su presencia territorial.

En lo que va de año ha abierto varias tiendas del plan anual, con la vista puesta en alcanzar los objetivos previstos.

La red total de Consum supera ya las 1.000 tiendas en España y supera las 540 en la Comunitat Valenciana.

Marca propia como palanca

La penetración de las marcas del distribuidor sigue aumentando. En valor, la marca propia representa una porción muy relevante.

La participación de la marca propia alcanza el 47,1% en valor.

alcanza el en valor. Esta tendencia responde a consumidores que priorizan precio y frecuencia de compra.

Datos financieros recientes y su impacto en la competencia

Los resultados económicos de 2025 muestran subidas de facturación para algunos actores, aunque con matices en la rentabilidad.

Ahorramas facturó 2.422 millones de euros en 2025, un aumento del 6,1% frente a 2024.

facturó en 2025, un aumento del frente a 2024. Desde 2022 acumula una subida de ventas del 26% .

. Su beneficio neto en 2025 fue de 109 millones, por debajo de los 126,5 millones registrados en 2024.

Comportamiento del consumidor y efectos externos

La guerra en Oriente Medio y las expectativas sobre la inflación están moldeando las decisiones de compra.

Los hogares recortan gastos no esenciales.

Se priorizan productos básicos y marcas propias más baratas.

Las cestas son, en promedio, más pequeñas y las visitas al supermercado aumentan en frecuencia.

Según expertos del sector, la reacción es parecida a la de los años anteriores: se reducen compras prescindibles y se busca ajustar el ticket con opciones de menor precio. Esto refuerza la cuota de marca propia y obliga a los operadores a adaptar surtidos y promociones.

Implicaciones para el sector y movimientos a vigilar

Los datos muestran que la batalla por cuota se libra tanto en el terreno de la red de tiendas como en la oferta comercial.

Las cadenas con mayor capacidad de expansión física y una gama de marca propia competitiva ganan terreno.

Las fluctuaciones de cuota suelen ser lentas, pero las tendencias a medio plazo reflejan cambios en hábitos de consumo.

Los márgenes y la rentabilidad seguirán condicionando inversiones y política de precios.

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