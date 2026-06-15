Inflación 3,2% en abril: modera dos décimas pese a la guerra de Irán en carburantes

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ofreció este miércoles un avance del comportamiento de los precios en abril. Los datos muestran una ralentización interanual del Índice de Precios de Consumo, pese al encarecimiento de los carburantes ligado al conflicto en Oriente Próximo. La cifra preliminar y las tendencias que la explican ya marcan la agenda económica de las próximas semanas.

Principales cifras del IPC de abril y su interpretación

Según el avance difundido, el IPC interanual se situó en 3,2%, dos décimas por debajo de marzo. En términos mensuales, abril registró un incremento del 0,4%. Estas variaciones confirman que la inflación mantiene una dinámica de moderación, aunque con subidas persistentes en algunos capítulos.

IPC interanual: 3,2% (descenso de 0,2 puntos).

3,2% (descenso de 0,2 puntos). Variación mensual: +0,4% en abril.

+0,4% en abril. IPCA armonizado: 3,5% interanual y +0,7% mensual.

3,5% interanual y +0,7% mensual. Inflación subyacente (INE): 2,8% interanual, una décima menos.

2,8% interanual, una décima menos. Inflación subyacente del IPCA: estimada en 3,1% para abril.

Qué ha pesado en la moderación de precios

El descenso en la factura eléctrica y la atenuación del encarecimiento de los servicios turísticos han sido factores determinantes.

Los precios de la electricidad cayeron y lo hicieron con mayor intensidad que en abril del año anterior.

Los paquetes turísticos subieron, pero menos que en el mismo mes del año previo.

En sentido contrario, los combustibles y lubricantes para vehículos personales aumentaron, al compararse con la caída registrada hace un año.

El papel de la energía y el transporte en la evolución del IPC

La energía muestra un comportamiento mixto. Mientras la electricidad alivia la presión inflacionaria, los carburantes remiten al alza por factores externos.

Electricidad: descenso que atenúa la tasa interanual.

descenso que atenúa la tasa interanual. Carburantes: subida por la tensión en Oriente Próximo que eleva costes de transporte.

subida por la tensión en Oriente Próximo que eleva costes de transporte. Productos energéticos: impacto desigual entre componentes regulados y no regulados.

Tendencias mensuales y señales para la política económica

La subida mensual de abril reduce en ocho décimas el avance observado en marzo, que fue del 1,2%. No obstante, con este repunte, la inflación mensual encadena ya tres meses de subidas continuadas.

Marzo: +1,2% mensual.

Abril: +0,4% mensual.

Resultado: la inflación muestra señales de desaceleración interanual, aunque persiste la volatilidad mensual.

Plazos y expectativas: cuándo llegarán los datos definitivos

El INE ha anunciado que publicará los datos definitivos del IPC de abril el 14 de mayo. Hasta esa fecha, las cifras avanzadas constituyen la mejor referencia para mercados y analistas.

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