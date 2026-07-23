Jorge Rey adelanta gran sorpresa: las tardes entre semana no serán lo mismo

Las tardes laborales de julio podrían sorprendernos y alterar planes. Un patrón meteorológico inusual avisa de tormentas y cambios bruscos de temperatura. Conviene estar atento a los avisos oficiales y a las previsiones diarias para no llevarse sorpresas en la calle o en carretera.
Tardes de semana con tiempo inestable: qué cambia este julio
En las próximas semanas, el clima dejará de ser el verano predecible de siempre. Un descenso en la estabilidad atmosférica traerá episodios de lluvia y tormentas durante la tarde.
Estos episodios no serán breves ni aislados. La movilidad veraniega y las actividades al aire libre pueden verse afectadas en días concretos.
El aviso de que nadie esperaba: Jorge Rey en primera fila
El meteorólogo Jorge Rey ha adelantado este viraje en el tiempo y sus mensajes han alcanzado amplia difusión. Su forma directa y sus predicciones han llevado a muchos a replantear planes.
Su advertencia principal es clara: es probable que haya más episodios de lluvia que los habituales para la época. Por eso, ya se empiezan a ver recomendaciones para llevar paraguas o evitar zonas de riesgo en horas de tarde.
Fenómenos previstos: tormentas, granizo y viento
Zonas que pueden recibir mayor impacto
- Aragón y interior del noreste peninsular.
- Pirineos y sistemas montañosos como el Ibérico y la Cordillera Cantábrica.
- Interior de Cataluña y área oriental de Castilla-La Mancha.
- Este de Andalucía y algunas áreas del sistema Bético.
Cómo serán las tormentas y sus efectos
El domingo la actividad tormentosa alcanzará su pico, con chubascos que se intensificarán desde la mañana en el Cantábrico y se extenderán al centro y noreste a lo largo del día.
Se esperan fenómenos acompañantes:
- Rachas de viento muy fuertes.
- Caída de granizo, y en ocasiones granizo de tamaño notable.
- Nubosidad baja persistente en las costas del Cantábrico.
- Brumas o bancos de niebla matinales en zonas del norte y en litorales mediterráneos.
Qué dice AEMET y la evolución de temperaturas
La agencia nacional prevé que una vaguada favorezca la formación de chubascos y tormentas fuertes por la tarde en varias provincias del norte y del interior. En otras áreas del país, el cielo seguirá más despejado.
Respecto a las temperaturas:
- Bajarían las máximas en el extremo norte y en torno al sistema Ibérico.
- Subirían en la mitad suroeste y en los litorales mediterráneos.
- Se esperan más de 34-36 °C en zonas bajas del interior de Cataluña, la meseta sur y Baleares.
- El valle del Guadalquivir podría superar los 38 °C en picos puntuales.
- Noches tropicales (por encima de 20 °C) serán probables en puntos de Andalucía y del litoral mediterráneo.
- En Canarias, las máximas tenderán a subir, con intervalos nubosos y precipitaciones débiles al norte de las islas.
Recomendaciones prácticas y avisos para salir
Ante la previsión de chubascos y tormentas intensas, las autoridades insisten en la precaución. Es conveniente revisar el parte meteorológico antes de cada desplazamiento.
- Llevar ropa y calzado adecuados y un paraguas resistente.
- Evitar estacionar bajo árboles o estructuras inestables.
- Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad en carretera.
- Proteger objetos sensibles al agua y al granizo.
- Atender a los avisos de las autoridades y a los boletines oficiales de AEMET.
Movilidad y actividades al aire libre: cómo planificar
Si tienes eventos o viajes programados para las tardes, valora alternativas. Las actividades en montaña son especialmente sensibles a los retornos tormentosos.
Para quienes disfrutan del litoral, la presencia de nubosidad baja y brumas matinales puede alterar la visibilidad en las primeras horas del día.
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Periodista comprometido con la actualidad social, Christian investiga y reporta sobre temas que afectan a la comunidad, desde cultura hasta movimientos sociales, acercando la información de manera clara y cercana.