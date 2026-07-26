Jorge Rey alerta a España: varios episodios alarmantes que dejan sin palabras

El meteorólogo Jorge Rey lanza un aviso que altera la calma veraniega: no todo serán días de sol intenso, sino que se esperan episodios tormentosos que pueden condicionar viajes y actividades. La combinación de calor acumulado y aire inestable plantea un escenario cambiante que conviene seguir con atención.

El mensaje de Jorge Rey: tormentas más frecuentes y fuertes

Jorge Rey, con experiencia en predicciones nacionales, insiste en que las próximas semanas mostrarán una mayor actividad tormentosa. Sus análisis señalan que los chubascos veraniegos serán más numerosos y puntualmente vigorosos.

En sus comentarios públicos, el experto advierte que estas tormentas no serán aisladas. Pueden formarse por la tarde y afectar a amplias zonas del interior y del litoral mediterráneo.

Previsión oficial: cómo interpreta la AEMET el panorama meteorológico

La Agencia Estatal de Meteorología apunta a una mezcla de estabilidad y episodios inestables. En algunos sectores predominarán cielos tranquilos, mientras que un eje de inestabilidad provocará tormentas en el nordeste y en zonas montañosas.

Zonas con mayor probabilidad de precipitación

Nordeste peninsular: riesgo de tormentas fuertes en Navarra, Aragón y Cataluña.

Sierras y prelitorales: posibles extensiones de los chubascos hacia zonas elevadas del sureste.

Cantábrico y costas: nubosidad ligada a flujo marítimo, con lluvia leve a moderada.

Temperaturas y oleadas de calor

La AEMET espera ascensos térmicos importantes en el sur y el centro. En puntos del Guadalquivir y la meseta sur se pueden alcanzar valores muy altos, mientras que en el norte y nordeste las máximas suelen bajar.

Las alertas por calor y por tormentas simultáneas serán el principal reto para la planificación de esta temporada.

Qué caracteriza a las lluvias veraniegas y por qué alarman

Las precipitaciones de verano no se parecen a las de otras estaciones. Suelen ser intensas en poco tiempo y, aunque localizadas, dejan impactos notables.

Caudal concentrado: lluvias breves pero con alta intensidad.

Granizo ocasional: algunas células pueden producir piedra de gran tamaño.

Rachas fuertes: vientos asociados que complican el tráfico y las actividades al aire libre.

Impacto en desplazamientos y planes de verano

Con jornadas de ocio y desplazamientos masivos, estas tormentas elevan el riesgo para conductores y turistas. Rey insiste en revisar destinos y rutas antes de salir.

Transporte: precaución con carreteras inundadas y visibilidad reducida.

Alojamientos: comprobar políticas de cancelación ante condiciones extremas.

Actividades al aire libre: posponer excursiones en zonas de montaña si hay aviso meteorológico.

Medidas prácticas y recomendaciones para la población

Ante la combinación de calor y tormentas, conviene tomar medidas sencillas pero efectivas.

Consultar la previsión diaria y las alertas oficiales antes de viajar. Evitar zonas bajas y cauces si se anuncian chubascos fuertes. Contar con agua, protección solar y opciones de sombra en desplazamientos. Si viajas en coche, reducir velocidad y aumentar la distancia de seguridad.

Prepararse y adaptarse a estas condiciones reducirá riesgos y permitirá disfrutar del verano con menos sorpresas.

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