Revolut 3,51%: atrae clientes y sacude a la banca española

Revolut ha lanzado en España una oferta agresiva para captar ahorro: una Cuenta Remunerada con una TAE notablemente superior a la media del mercado, pensada para nuevos clientes y enmarcada en una expansión física y digital en el país.

Condiciones clave de la nueva Cuenta Remunerada

La promoción que arranca hoy se dirige exclusivamente a nuevos clientes. Quienes se adhieran antes del 16 de agosto podrán beneficiarse de una rentabilidad del 3,51% TAE (equivalente a un 3,45% TIN) hasta el 16 de octubre de 2026.

Importe máximo remunerado: 25.000 euros por usuario .

. Intereses abonados de forma diaria .

. Sin comisiones de mantenimiento ni penalizaciones por cancelación.

Cómo funciona y ejemplo de rendimiento

Para acceder a la Cuenta Remunerada es preciso tener previamente una cuenta corriente con Revolut. La operativa es completamente digital y libre de trámites en papel.

Ejemplo práctico

Si hoy depositas 1.000 euros y mantienes ese saldo hasta el 16 de octubre de 2026, obtendrías aproximadamente 11,53 euros brutos en intereses durante el periodo promocional. Tras esa fecha, el saldo se ajustará al tipo vigente del plan de Revolut contratado por el cliente.

Estrategia comercial: más ahorro y presencia física

La oferta llega en un momento en que Revolut supera los 6,5 millones de clientes en España y se apoya en un plan de crecimiento que combina producto y presencia local.

Apertura de su primera tienda física en Barcelona .

. Dos nuevas oficinas en Madrid y Barcelona .

y . Despliegue de 200 cajeros automáticos por España antes de fin de año.

por España antes de fin de año. Revolut suma alrededor de 75 millones de usuarios en todo el mundo.

Por qué el ahorro rentable atrae a los españoles

Tras años con tipos de interés en mínimos, los consumidores buscan instrumentos sencillos y con rendimiento. Muchas entidades tradicionales han tardado en mejorar la remuneración de sus cuentas, lo que abrió hueco para las fintech.

Revolut presenta su producto como una alternativa que combina rentabilidad, flexibilidad y experiencia digital, según responsables de la compañía en Europa y España.

Seguridad: dónde se custodian los depósitos

Los fondos depositados en la Cuenta Remunerada no quedan en Revolut directamente. Se ingresan en el banco asociado, Deutsche Bank AG, y se custodian en una cuenta segregada bajo un esquema fiduciario.

Este mecanismo separa los activos de los clientes del balance de la fintech.

El importe máximo que puede contener la cuenta es de 5 millones de euros.

Requisitos y pasos para abrir la cuenta

El proceso es 100% digital y rápido. Requiere:

Tener una cuenta corriente activa en Revolut. Registrar la adhesión a la promoción antes del 16 de agosto. Verificar identidad y condiciones dentro de la app.

Una vez activada, la remuneración se aplica automáticamente sobre el saldo elegible.

Artículos similares

Califica esto post