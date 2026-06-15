Madrid: AEMET alerta por fin de semana inusual, no es normal en mayo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha encendido las alarmas para Madrid este fin de semana. Llegan jornadas con contrastes rápidos: sol, calor inusual para mayo y posibilidad de tormentas localizadas. Es momento de mantenerse informado y tomar precauciones.

Alerta de AEMET en Madrid: qué significa y por qué importan estos días

La señal de aviso pone en guardia a la capital frente a un giro del tiempo. No se trata sólo de un pico de temperatura. Hay factores combinados que pueden generar episodios de calor y fenómenos tormentosos.

Aumento térmico por encima de lo habitual para mayo.

por encima de lo habitual para mayo. Intervalos de nubes altas y desarrollo de nubosidad de evolución por la tarde.

y desarrollo de nubosidad de evolución por la tarde. Riesgo de chubascos dispersos y tormentas, con mayor probabilidad en zonas montañosas.

Zonas de mayor atención en la comunidad de Madrid

Las sierras y áreas elevadas concentran la amenaza de tormentas. En llano, las temperaturas serán elevadas y pueden superarse registros de referencia para la época.

Temperaturas extremas y noches tropicales: cifras a vigilar

El avance previsto por AEMET indica termómetros que quedarán por encima de lo esperado. En amplias áreas del interior sur y depresiones del nordeste, los valores pueden ser relevantes.

34-36 °C en muchas zonas interiores del sur.

en muchas zonas interiores del sur. Posibles picos > 38 °C en áreas del Guadiana y Guadalquivir.

en áreas del Guadiana y Guadalquivir. Noches tropicales con mínimas por encima de 20 °C en el suroeste y litoral mediterráneo.

Consecuencias prácticas

Mayor demanda energética y estrés térmico en la población.

Productos sensibles al calor en riesgo.

Necesidad de descansar y evitar esfuerzos a mediodía.

Tormentas, granizo y rachas fuertes: dónde y cuándo pueden producirse

Algunos desarrollos convectivos por la tarde pueden dar lugar a episodios localmente intensos. La AEMET advierte que las cumbres y entornos montañosos son puntos críticos.

Tormentas más probables en la Sierra y las montañas del centro y noreste.

Riesgo de granizo y rachas fuertes en Pirineos y zonas de la Ibérica.

Posibles tormentas secas con viento muy fuerte en otros sectores del interior.

Indicadores para anticipar la llegada de una tormenta

Incremento súbito de nubes de desarrollo vertical.

Reducción rápida de visibilidad y cambios en el viento.

Descenso repentino de la temperatura local acompañado de lluvia intensa.

Panorama nacional: cómo afecta el fenómeno al resto de España

La situación en Madrid no es aislada. Parte del país mantendrá estabilidad. Aun así, hay áreas con condiciones distintas y riesgo de fenómenos adversos.

Cielos poco nubosos en gran parte de España.

Mayor nubosidad al inicio en Galicia, área cantábrica y norte de Canarias.

Incremento de la nubosidad de evolución por la tarde en el interior, con tormentas montañosas.

Regiones donde la temperatura bajará o subirá

Descenso de máximas en Baleares y tercio norte.

Subidas en Andalucía occidental y litorales de Alborán.

Mínimas al alza en la mitad sur; descensos nocturnos en el cantábrico y Galicia.

Medidas prácticas y recomendaciones ante la alerta

Ante un episodio de calor y tiempo inestable es clave actuar con sentido común. Prepararse reduce riesgos.

Hidratación continua y evitar exposición solar en horas centrales.

Proteger a colectivos vulnerables: mayores y niños.

Revisar anclajes y elementos sueltos si se esperan rachas fuertes.

Consultar fuentes oficiales, especialmente avisos de AEMET.

Qué hacer si hay tormenta intensa

Buscar refugio y evitar zonas arboladas y vehículos abiertos.

No conducir bajo granizo; reducir velocidad si es inevitable.

Evitar actividades al aire libre hasta que pase la inestabilidad.

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