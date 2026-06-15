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Madrid: AEMET alerta por fin de semana inusual, no es normal en mayo

Christian Tobar

Alerta de la AEMET a Madrid y avisa por lo que llega este fin de semana: no es normal en mayo
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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha encendido las alarmas para Madrid este fin de semana. Llegan jornadas con contrastes rápidos: sol, calor inusual para mayo y posibilidad de tormentas localizadas. Es momento de mantenerse informado y tomar precauciones.

Alerta de AEMET en Madrid: qué significa y por qué importan estos días

La señal de aviso pone en guardia a la capital frente a un giro del tiempo. No se trata sólo de un pico de temperatura. Hay factores combinados que pueden generar episodios de calor y fenómenos tormentosos.

  • Aumento térmico por encima de lo habitual para mayo.

  • Intervalos de nubes altas y desarrollo de nubosidad de evolución por la tarde.

  • Riesgo de chubascos dispersos y tormentas, con mayor probabilidad en zonas montañosas.

Zonas de mayor atención en la comunidad de Madrid

Las sierras y áreas elevadas concentran la amenaza de tormentas. En llano, las temperaturas serán elevadas y pueden superarse registros de referencia para la época.

Temperaturas extremas y noches tropicales: cifras a vigilar

El avance previsto por AEMET indica termómetros que quedarán por encima de lo esperado. En amplias áreas del interior sur y depresiones del nordeste, los valores pueden ser relevantes.

  • 34-36 °C en muchas zonas interiores del sur.

  • Posibles picos > 38 °C en áreas del Guadiana y Guadalquivir.

  • Noches tropicales con mínimas por encima de 20 °C en el suroeste y litoral mediterráneo.

Consecuencias prácticas

  • Mayor demanda energética y estrés térmico en la población.

  • Productos sensibles al calor en riesgo.

  • Necesidad de descansar y evitar esfuerzos a mediodía.

Tormentas, granizo y rachas fuertes: dónde y cuándo pueden producirse

Algunos desarrollos convectivos por la tarde pueden dar lugar a episodios localmente intensos. La AEMET advierte que las cumbres y entornos montañosos son puntos críticos.

  • Tormentas más probables en la Sierra y las montañas del centro y noreste.

  • Riesgo de granizo y rachas fuertes en Pirineos y zonas de la Ibérica.

  • Posibles tormentas secas con viento muy fuerte en otros sectores del interior.

Indicadores para anticipar la llegada de una tormenta

  • Incremento súbito de nubes de desarrollo vertical.

  • Reducción rápida de visibilidad y cambios en el viento.

  • Descenso repentino de la temperatura local acompañado de lluvia intensa.

Panorama nacional: cómo afecta el fenómeno al resto de España

La situación en Madrid no es aislada. Parte del país mantendrá estabilidad. Aun así, hay áreas con condiciones distintas y riesgo de fenómenos adversos.

  • Cielos poco nubosos en gran parte de España.

  • Mayor nubosidad al inicio en Galicia, área cantábrica y norte de Canarias.

  • Incremento de la nubosidad de evolución por la tarde en el interior, con tormentas montañosas.

Regiones donde la temperatura bajará o subirá

  • Descenso de máximas en Baleares y tercio norte.

  • Subidas en Andalucía occidental y litorales de Alborán.

  • Mínimas al alza en la mitad sur; descensos nocturnos en el cantábrico y Galicia.

Medidas prácticas y recomendaciones ante la alerta

Ante un episodio de calor y tiempo inestable es clave actuar con sentido común. Prepararse reduce riesgos.

  • Hidratación continua y evitar exposición solar en horas centrales.

  • Proteger a colectivos vulnerables: mayores y niños.

  • Revisar anclajes y elementos sueltos si se esperan rachas fuertes.

  • Consultar fuentes oficiales, especialmente avisos de AEMET.

Qué hacer si hay tormenta intensa

  • Buscar refugio y evitar zonas arboladas y vehículos abiertos.

  • No conducir bajo granizo; reducir velocidad si es inevitable.

  • Evitar actividades al aire libre hasta que pase la inestabilidad.

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