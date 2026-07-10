Subsidio 570 euros: quién puede cobrarlo sin prestación contributiva

Si has perdido tu empleo y no alcanzas los 360 días cotizados, el SEPE ofrece una alternativa económica. Este subsidio puede ser una ayuda clave para quienes tienen al menos 90 días cotizados o varios contratos parciales. Aquí explicamos quiénes pueden solicitarlo, cómo se calcula y qué trámites requiere.

Quiénes pueden optar al subsidio del SEPE

El subsidio está destinado a trabajadores en situación de desempleo que no cumplen los requisitos para la prestación contributiva. El umbral mínimo para acceder son 90 días cotizados.

Estar en desempleo total o con jornada parcial.

Contar con un mínimo de 90 días de cotización .

. Encontrarse legalmente desempleado y dado de alta como demandante.

Firmar el acuerdo de actividad y la declaración responsable.

No tener derecho a la prestación contributiva por desempleo.

No incurrir en supuestos de incompatibilidad.

No superar ciertos umbrales de renta propia o tener responsabilidades familiares.

Admisión con contratos a tiempo parcial y sumas de jornada

Si trabajas con varios contratos a tiempo parcial puedes concurrir al subsidio. El requisito clave es que la suma de las jornadas no supere una jornada completa. Además deben cumplirse las demás condiciones del SEPE.

Cómo se calcula la duración y qué importe corresponde

La duración del subsidio depende del tiempo cotizado y de la acreditación de cargas familiares. Se concede por periodos trimestrales y puede prorrogarse hasta agotar la duración máxima.

Con 90 días cotizados: derecho a cobrar durante un trimestre.

Con 180 días cotizados: posibilidad de percibir la ayuda hasta 21 meses.

Pagos y periodicidad

El abono se realiza en mensualidades de 30 días .

. Los pagos se efectúan entre los días 10 y 15 del mes siguiente al devengo.

Cuantía: porcentaje sobre el IPREM

La cuantía del subsidio se establece en función del indicador público de rentas (IPREM). Los porcentajes aplicables son:

95% del IPREM durante los primeros 180 días.

del IPREM durante los primeros 180 días. 90% del IPREM desde el día 181 hasta el día 360.

del IPREM desde el día 181 hasta el día 360. 80% del IPREM a partir del día 361.

Condiciones a valorar antes de presentar la solicitud

El SEPE tiene reglas específicas sobre periodos anteriores de desempleo. Si en los seis meses previos se acreditan varias situaciones legales de desempleo, se sumarán las cotizaciones que no se hayan usado ya para una prestación contributiva.

Asimismo, no se considerará como derecho previo la suspensión de la relación laboral cuando la persona abandone el puesto por ser víctima de violencia de género.

Documentación necesaria para tramitar el subsidio

Reúne estos documentos antes de pedir la ayuda:

Modelo oficial de solicitud cumplimentado.

Documento de identidad del solicitante, cónyuge o pareja y los hijos a cargo.

Justificante bancario con la cuenta del beneficiario.

Libro de familia o certificación del Registro Civil.

Declaración del IRPF del último ejercicio, si procede.

Vías para presentar la solicitud al SEPE

Puedes entregar la documentación por diferentes canales:

Por la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal.

En la oficina de prestaciones, con cita previa vía web o teléfono.

En cualquier registro público oficial.

Mediante correo administrativo.

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