Toy Story 5 rompe récords históricos: destrona a Super Mario Galaxy

La nueva entrega de la saga de juguetes de Pixar ha irrumpido con fuerza en las salas y ya marca un antes y un después en la taquilla global. Toy Story 5 suma cifras millonarias en su primer fin de semana y desplaza a varios contendientes de los primeros puestos del año.

Récords globales: debut que supera expectativas

El estreno mundial de Toy Story 5 ha dejado números impresionantes. En solo tres días, la película ha conseguido una recaudación que la sitúa como el mejor debut de la franquicia.

Comparación con anteriores entregas y rivales

312 millones de dólares en el primer fin de semana a nivel mundial.

en el primer fin de semana a nivel mundial. Supera el estreno de Toy Story 4, que registró 244,5 millones en su primer fin de semana.

en su primer fin de semana. Logró el título de mejor estreno del año en Estados Unidos con 160 millones , desbancando a Super Mario Galaxy.

con , desbancando a Super Mario Galaxy. Es el segundo mejor fin de semana para una película de animación en Estados Unidos, solo por detrás de Los increíbles 2.

Comportamiento en España: liderazgo sostenido

En España, Toy Story 5 llegó un día antes que en algunos mercados y se posicionó de inmediato en lo alto de la taquilla.

Estreno adelantado en salas españolas.

Mantiene la primera plaza del fin de semana desde su debut.

Top 3 nacional de la última semana: Toy Story 5 , El día de la revelación y Backrooms.

, El día de la revelación y Backrooms. El estreno de Viva, de Aina Clotet, se introdujo en el listado dentro del top 10.

Ranking anual de taquilla y el lugar de Toy Story 5

La lista de las películas más taquilleras del año sigue dominada por grandes éxitos internacionales, aunque la nueva entrega de Pixar asciende rápido entre ellas.

Super Mario Galaxy : alrededor de 1.005 millones en total.

: alrededor de en total. Michael : cerca de 959,6 millones .

: cerca de . Proyecto Salvación : 682,3 millones .

: . El diablo viste de Prada 2 : 677,4 millones y subiendo.

: y subiendo. Toy Story 5 se sitúa ya entre las diez más taquilleras del año, en noveno lugar por ahora.

Si mantiene su rendimiento, es probable que escale posiciones en las próximas semanas.

Estrenos próximos que pueden alterar la lista de recaudación

El calendario de los próximos días incluye títulos con potencial para cambiar el podio anual. Atentos a las fechas clave.

26 de junio: Obsession y Supergirl. 8 de julio: estreno del remake en acción real de Vaiana. 17 de julio: llega La Odisea de Christopher Nolan. 29 de julio: Spider-Man: Brand New Day entra en cartelera.

Detrás de la película: dirección y género

La cinta, firmada por Andrew Stanton, mantiene la esencia familiar de la saga. Combina animación, aventura y comedia para un público amplio.

Dirección: Andrew Stanton .

. Géneros: animación, aventura, comedia y familiar.

Aceptación crítica y popular que impulsa su rendimiento comercial.

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