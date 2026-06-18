40 °C este fin de semana: mayo se despide con ola de calor histórica

Se avecina un fin de semana de calor extremo que podría dejar termómetros cerca de los 40 °C en amplias zonas de España. La combinación de altas temperaturas, polvo en suspensión y aumento del polen plantea un panorama complicado para la salud pública y la rutina diaria.

Ola de calor en mayo: dónde suben los termómetros hasta cerca de 40 °C

Las previsiones indican que varias comarcas superarán los 35 °C y algunas rondarán los 40 °C. Lo que hace días parecía excepcional, ahora se convierte en una posibilidad real.

Regiones más afectadas: sur y centro peninsular, zonas del interior y Baleares.

sur y centro peninsular, zonas del interior y Baleares. Islas Canarias: presencia de calima que puede elevar la sensación térmica.

presencia de calima que puede elevar la sensación térmica. Costas: en el Estrecho se esperan rachas fuertes de levante, que complicarán la situación.

Registros históricos y avisos de los servicios meteorológicos

Los observatorios han marcado valores inusuales para mayo en varias estaciones. Algunas máximas absolutas del mes han sido superadas.

Estaciones que han registrado récords

Oviedo, Santander y Ourense han anotado máximas poco comunes para esta época.

Cáceres, Bilbao (aeropuerto) y San Sebastián (Igeldo) muestran nuevas efemérides en sus registros.

En Cantabria, las condiciones permiten considerar este episodio como una ola de calor.

Los servicios meteorológicos llaman la atención por la combinación de pocos chubascos y episodios tormentosos puntuales, con granizo y rachas de viento localizadas.

Consecuencias previstas: salud pública, alergias y calidad del aire

El ascenso de temperaturas y la estabilidad atmosférica elevan el riesgo para grupos sensibles.

Salud: golpes de calor y empeoramiento de patologías crónicas respiratorias y cardiacas.

golpes de calor y empeoramiento de patologías crónicas respiratorias y cardiacas. Polen: tras episodios húmedos, las concentraciones han subido; olivo y gramíneas preocupan al sur y centro.

tras episodios húmedos, las concentraciones han subido; olivo y gramíneas preocupan al sur y centro. Calima: polvo sahariano sobre Canarias y sur peninsular reducirá la visibilidad y empeorará la calidad del aire.

Pronóstico detallado por zonas y evolución prevista

La estabilidad dominará la mayor parte del país, aunque por la tarde pueden desarrollarse nubes de evolución.

Galicia y norte de Canarias: cielos algo nubosos en superficie.

Zonas montañosas: posibilidad de nubes de desarrollo y chubascos tormentosos por la tarde, sobre todo en Cataluña y la Ibérica.

Septentrión peninsular: descenso moderado de temperaturas en comparativa con el sur.

Sureste y Baleares: subida térmica con máximas que superarán los 35 °C en varios observatorios.

Vientos, noches tropicales y condiciones locales que agravan el calor

Los modelos muestran predominio de vientos del sur y este en la mitad sur. Esto mantiene temperaturas elevadas durante la noche.

Noches tropicales: mínimas altas que impiden la recuperación térmica nocturna.

mínimas altas que impiden la recuperación térmica nocturna. Estrecho: levante fuerte con rachas intensas que afectarán navegación y salud por polvo en suspensión.

levante fuerte con rachas intensas que afectarán navegación y salud por polvo en suspensión. Canarias: alisios en general, pero con episodios de calima que pueden ser variables por islas.

Medidas prácticas para afrontar el calor extremo

Actuar con prudencia reduce riesgos. Atención especial a niños, mayores y personas con enfermedades crónicas.

Hidratación constante y evitar esfuerzo físico en las horas centrales del día.

Buscar sombra y lugares con aire acondicionado o ventilación adecuada.

Revisar medicación y evitar exposición directa al polvo sahariano en casos de asma.

Consultar avisos oficiales y seguir recomendaciones de salud pública.

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