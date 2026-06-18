40 °C este fin de semana: mayo se despide con ola de calor histórica

Se avecina un fin de semana de calor extremo que podría dejar termómetros cerca de los 40 °C en amplias zonas de España. La combinación de altas temperaturas, polvo en suspensión y aumento del polen plantea un panorama complicado para la salud pública y la rutina diaria.
Ola de calor en mayo: dónde suben los termómetros hasta cerca de 40 °C
Las previsiones indican que varias comarcas superarán los 35 °C y algunas rondarán los 40 °C. Lo que hace días parecía excepcional, ahora se convierte en una posibilidad real.
- Regiones más afectadas: sur y centro peninsular, zonas del interior y Baleares.
- Islas Canarias: presencia de calima que puede elevar la sensación térmica.
- Costas: en el Estrecho se esperan rachas fuertes de levante, que complicarán la situación.
Registros históricos y avisos de los servicios meteorológicos
Los observatorios han marcado valores inusuales para mayo en varias estaciones. Algunas máximas absolutas del mes han sido superadas.
Estaciones que han registrado récords
- Oviedo, Santander y Ourense han anotado máximas poco comunes para esta época.
- Cáceres, Bilbao (aeropuerto) y San Sebastián (Igeldo) muestran nuevas efemérides en sus registros.
- En Cantabria, las condiciones permiten considerar este episodio como una ola de calor.
Los servicios meteorológicos llaman la atención por la combinación de pocos chubascos y episodios tormentosos puntuales, con granizo y rachas de viento localizadas.
Consecuencias previstas: salud pública, alergias y calidad del aire
El ascenso de temperaturas y la estabilidad atmosférica elevan el riesgo para grupos sensibles.
- Salud: golpes de calor y empeoramiento de patologías crónicas respiratorias y cardiacas.
- Polen: tras episodios húmedos, las concentraciones han subido; olivo y gramíneas preocupan al sur y centro.
- Calima: polvo sahariano sobre Canarias y sur peninsular reducirá la visibilidad y empeorará la calidad del aire.
Pronóstico detallado por zonas y evolución prevista
La estabilidad dominará la mayor parte del país, aunque por la tarde pueden desarrollarse nubes de evolución.
- Galicia y norte de Canarias: cielos algo nubosos en superficie.
- Zonas montañosas: posibilidad de nubes de desarrollo y chubascos tormentosos por la tarde, sobre todo en Cataluña y la Ibérica.
- Septentrión peninsular: descenso moderado de temperaturas en comparativa con el sur.
- Sureste y Baleares: subida térmica con máximas que superarán los 35 °C en varios observatorios.
Vientos, noches tropicales y condiciones locales que agravan el calor
Los modelos muestran predominio de vientos del sur y este en la mitad sur. Esto mantiene temperaturas elevadas durante la noche.
- Noches tropicales: mínimas altas que impiden la recuperación térmica nocturna.
- Estrecho: levante fuerte con rachas intensas que afectarán navegación y salud por polvo en suspensión.
- Canarias: alisios en general, pero con episodios de calima que pueden ser variables por islas.
Medidas prácticas para afrontar el calor extremo
Actuar con prudencia reduce riesgos. Atención especial a niños, mayores y personas con enfermedades crónicas.
- Hidratación constante y evitar esfuerzo físico en las horas centrales del día.
- Buscar sombra y lugares con aire acondicionado o ventilación adecuada.
- Revisar medicación y evitar exposición directa al polvo sahariano en casos de asma.
- Consultar avisos oficiales y seguir recomendaciones de salud pública.
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Periodista comprometido con la actualidad social, Christian investiga y reporta sobre temas que afectan a la comunidad, desde cultura hasta movimientos sociales, acercando la información de manera clara y cercana.