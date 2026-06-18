Boletín

Log in

40 °C este fin de semana: mayo se despide con ola de calor histórica

Christian Tobar

Mayo se despide con uno de los fines de semana más calurosos de la historia: temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados
WhatsApp

Se avecina un fin de semana de calor extremo que podría dejar termómetros cerca de los 40 °C en amplias zonas de España. La combinación de altas temperaturas, polvo en suspensión y aumento del polen plantea un panorama complicado para la salud pública y la rutina diaria.

Ola de calor en mayo: dónde suben los termómetros hasta cerca de 40 °C

Las previsiones indican que varias comarcas superarán los 35 °C y algunas rondarán los 40 °C. Lo que hace días parecía excepcional, ahora se convierte en una posibilidad real.

  • Regiones más afectadas: sur y centro peninsular, zonas del interior y Baleares.

  • Islas Canarias: presencia de calima que puede elevar la sensación térmica.

  • Costas: en el Estrecho se esperan rachas fuertes de levante, que complicarán la situación.

Registros históricos y avisos de los servicios meteorológicos

Los observatorios han marcado valores inusuales para mayo en varias estaciones. Algunas máximas absolutas del mes han sido superadas.

Estaciones que han registrado récords

  • Oviedo, Santander y Ourense han anotado máximas poco comunes para esta época.

  • Cáceres, Bilbao (aeropuerto) y San Sebastián (Igeldo) muestran nuevas efemérides en sus registros.

  • En Cantabria, las condiciones permiten considerar este episodio como una ola de calor.

Los servicios meteorológicos llaman la atención por la combinación de pocos chubascos y episodios tormentosos puntuales, con granizo y rachas de viento localizadas.

Consecuencias previstas: salud pública, alergias y calidad del aire

El ascenso de temperaturas y la estabilidad atmosférica elevan el riesgo para grupos sensibles.

  • Salud: golpes de calor y empeoramiento de patologías crónicas respiratorias y cardiacas.

  • Polen: tras episodios húmedos, las concentraciones han subido; olivo y gramíneas preocupan al sur y centro.

  • Calima: polvo sahariano sobre Canarias y sur peninsular reducirá la visibilidad y empeorará la calidad del aire.

Pronóstico detallado por zonas y evolución prevista

La estabilidad dominará la mayor parte del país, aunque por la tarde pueden desarrollarse nubes de evolución.

  • Galicia y norte de Canarias: cielos algo nubosos en superficie.

  • Zonas montañosas: posibilidad de nubes de desarrollo y chubascos tormentosos por la tarde, sobre todo en Cataluña y la Ibérica.

  • Septentrión peninsular: descenso moderado de temperaturas en comparativa con el sur.

  • Sureste y Baleares: subida térmica con máximas que superarán los 35 °C en varios observatorios.

Vientos, noches tropicales y condiciones locales que agravan el calor

Los modelos muestran predominio de vientos del sur y este en la mitad sur. Esto mantiene temperaturas elevadas durante la noche.

  • Noches tropicales: mínimas altas que impiden la recuperación térmica nocturna.

  • Estrecho: levante fuerte con rachas intensas que afectarán navegación y salud por polvo en suspensión.

  • Canarias: alisios en general, pero con episodios de calima que pueden ser variables por islas.

Medidas prácticas para afrontar el calor extremo

Actuar con prudencia reduce riesgos. Atención especial a niños, mayores y personas con enfermedades crónicas.

  • Hidratación constante y evitar esfuerzo físico en las horas centrales del día.

  • Buscar sombra y lugares con aire acondicionado o ventilación adecuada.

  • Revisar medicación y evitar exposición directa al polvo sahariano en casos de asma.

  • Consultar avisos oficiales y seguir recomendaciones de salud pública.

Artículos similares

Califica esto post
WhatsApp
ver también  Calor extremo en España: Jorge Rey lanza la alerta, lo que viene no es normal

Deja un comentario

compartir con
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly