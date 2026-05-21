60 millones para atención primaria: Cañete (Pimec) propone reducir el absentismo

Antoni Cañete, presidente de Pimec, planteó en un foro en Barcelona una solución concreta para atajar el absentismo laboral y vinculó el debate al aumento de salarios. La propuesta trae al primer plano la financiación de la atención primaria y vuelve a situar la productividad y la demografía en el centro de la discusión económica.

Inversión propuesta: 60 millones para reforzar atención primaria

Cañete sugirió destinar 60 millones de euros del convenio de la Seguridad Social a la atención primaria. Su objetivo es aliviar la carga del sistema sanitario.

Financiación: recursos del convenio de la Seguridad Social.

Destino: refuerzo de la medicina de familia y centros de salud.

Meta: reducir el absentismo laboral ligado a la demora en diagnósticos y bajas.

Según el presidente de Pimec, mejorar la accesibilidad sanitaria limitaría el actual «colapso» y acortaría el tiempo de las bajas.

Foro y voces presentes: interlocutores y tono del debate

La intervención tuvo lugar en Fòrum Europa Tribuna Catalunya. Entre los asistentes figuraron figuras políticas y sindicales.

Josep Rull , presidente del Parlament.

, presidente del Parlament. Alícia Romero y Miquel Sàmper , consellers.

y , consellers. Camil Ros, secretario general de UGT Catalunya.

Cañete aclaró que el análisis sobre el absentismo no pretende señalar culpables. Dijo que el objetivo es buscar soluciones compartidas.

Datos que alarman: España y las bajas laborales

El presidente de la patronal recordó que España figura entre los países con más bajas laborales en Europa. Esto, pese a una tasa de paro cercana al 10%.

Su lectura es clara: existe una discrepancia que exige medidas estructurales en salud laboral y empleo.

Empleo, salarios y la condición imprescindible: productividad

En su exposición, Cañete vinculó la mejora salarial con la capacidad productiva y el tamaño empresarial.

Claves para poder pagar sueldos más altos

Productividad: sin incremento productivo, no hay margen para subir salarios.

sin incremento productivo, no hay margen para subir salarios. Escala empresarial: empresas de mayor dimensión facilitan inversiones y mejores retribuciones.

empresas de mayor dimensión facilitan inversiones y mejores retribuciones. Tejido empresarial: la mayoría de la economía está formada por pymes.

El dirigente alertó de que la productividad no ha experimentado avances significativos desde mediados de los años noventa.

Precaución frente a la inflación y su impacto en salarios

Cañete recomendó prudencia al abordar las subidas salariales por la inflación. Advirtió que un descontrol podría elevar el IPC actual.

Inflación actual: alrededor del 3,2% .

. Riesgo: podría subir hasta el 4% o 5% si no se vigila.

Por ello, reclamó medidas que combinen mejora salarial y estabilidad de precios.

Demografía y mercado laboral: la necesidad de inmigración regularizada

Entre 2020 y 2023, Cañete señaló cambios relevantes en la oferta laboral de Catalunya.

Pérdida de activos: 50.000 personas menos en la población activa.

personas menos en la población activa. Creación de empleo: 280.000 puestos generados en el mismo periodo.

puestos generados en el mismo periodo. Necesidad de mano de obra: se requirieron 330.000 inmigrantes para cubrir vacantes.

Condiciones y regularización

El responsable patronal defendió que la llegada de trabajadores debe ir acompañada de condiciones dignas. Abogó por una regularización que garantice derechos y obligaciones.

Artículos similares

Califica esto post