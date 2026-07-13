BBVA ofrece hasta 1.060 € a nuevos clientes: estalla la batalla por usuarios

BBVA ha actualizado su campaña comercial y ha elevado la recompensa máxima que ofrece a nuevos clientes que contraten su Cuenta Online Sin Comisiones. La oferta combina promociones por domiciliar ingresos, usar tarjetas y mantener saldo, y busca atraer clientes jóvenes y familias.

Remuneración máxima: ¿qué ha cambiado y a quién beneficia?

La entidad ha aumentado la retribución hasta 1.060 euros para quienes cumplen las condiciones de la promoción. Es una propuesta orientada a captar titulares que apunten su nómina, pensión o ahorros al banco.

El producto central es la Cuenta Online Sin Comisiones. Incluye una Tarjeta Aqua Débito, un servicio para fraccionar pagos y, de forma opcional, la Tarjeta Aqua Más de crédito.

Desglose claro de las bonificaciones: cuánto y por qué

400 € por domiciliar una nómina o pensión superior a 800 euros.

por domiciliar una nómina o pensión superior a 800 euros. 120 € por usar la Tarjeta Aqua Débito en compras.

por usar la Tarjeta Aqua Débito en compras. 120 € por pagos recibidos vía Bizum.

por pagos recibidos vía Bizum. 120 € por domiciliar recibos de suministros: luz, gas, internet o teléfono.

por domiciliar recibos de suministros: luz, gas, internet o teléfono. 300 € por mantener un saldo de 10.000 € durante el primer año.

La suma de estos conceptos es la que puede alcanzar la cifra máxima anunciada.

Cómo abrir la Cuenta Online Sin Comisiones paso a paso

La oferta exige ser nuevo cliente de BBVA. El proceso es 100% digital y requiere varios pasos sencillos.

Elegir si la cuenta será compartida o titular individual.

Rellenar el formulario con datos personales y crear la clave de acceso.

Firmar la contratación mediante el SMS de confirmación.

Descargar la app de BBVA e iniciar sesión con la clave creada.

Acreditar identidad con una foto y el DNI.

Atención: los servicios incluidos en el paquete se comercializan como conjunto. No se pueden contratar por separado.

Si desea cancelar alguno de los productos vinculados, deberá acudir a una oficina o llamar a la entidad.

Condiciones y costes en caso de descubierto

Aunque la cuenta sea “sin comisiones”, en situaciones de descubierto aplican condiciones.

Tipo de interés anual por descubierto tácito: 7,25% TIN.

7,25% TIN. Comisión por descubierto tácito: 4,50%.

4,50%. Gastos de gestión: si el descubierto supera 18 €, la gestión puede ascender a 30 €.

Plan Amigo: recompensas por traer conocidos a BBVA

BBVA también potencia el reclutamiento mediante su Plan Amigo. Exige cumplir condiciones concretas para cobrar.

Cómo lograr hasta 450 € solo por pasarte a BBVA

Abrir una Cuenta Nómina Sin Comisiones .

. Introducir el código que te facilite un cliente actual de BBVA.

Realizar movimientos con Bizum.

Pagar con Tarjeta Aqua Débito compras que sumen 50 € en los primeros 45 días.

Domiciliar una nómina o pensión de más de 800 €, o la cuota de autónomos, o mantener 15.000 € para optar a la bonificación de 400 €.

Ingresos adicionales por cada amigo que traigas

Además del incentivo por sumarte, la entidad paga por referir nuevos clientes desde la app.

Primer amigo: 50 €.

50 €. Segundo y tercero: 60 € cada uno.

60 € cada uno. Del cuarto al décimo: 70 € por referido.

El importe máximo por referidos puede llegar a 600 € al año, según el número de personas que se incorporen.

Promociones específicas para familias y cuentas de menores

BBVA mantiene ofertas adicionales para familias que abren cuentas para niños.

60 € por contratar una Cuenta Online para menores e introducir el código IMPULSA60 durante el alta.

por contratar una Cuenta Online para menores e introducir el código durante el alta. Durante seis meses, el menor recibirá el 10% de las cantidades que ingresen en la cuenta, hasta 10 € netos al mes.

Consejos rápidos antes de aprovechar la promoción

Lea bien las condiciones para saber qué movimientos y plazos exigen.

Compruebe los requisitos de permanencia para no perder bonificaciones.

Valore el coste de posibles descubiertos frente al beneficio promocional.

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