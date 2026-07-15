Contrato millonario: Ferrovial blindará Puerto Rico contra inundaciones

Ferrovial ha logrado un contrato relevante en Estados Unidos para transformar el cauce del Río Piedras en San Juan, Puerto Rico. La obra forma parte del plan de control de inundaciones de Puerto Nuevo. El proyecto movilizará recursos, mano de obra y tecnología en los próximos años.

Un contrato emblemático: cifras y responsable de la adjudicación

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos adjudicó la obra a Ferrovial.

Valor del contrato: 1.079 millones de dólares (unos 934,6 millones de euros ).

(unos ). Duración estimada: alrededor de seis años .

. Programa: control de inundaciones de Puerto Nuevo.

La intervención se perfila como una de las mayores inversiones en infraestructuras hidráulicas en la isla en los últimos años.

Cómo cambiará el perfil del Río Piedras

El proyecto incluye la ampliación del canal y el refuerzo de sus márgenes.

Tamaño del cauce y medidas estructurales

Ampliación del ancho: de 24 a 48 metros .

. Reforzamiento con pilotes de hormigón anclados a más de 30 metros de profundidad.

de profundidad. Conexión de pilotes mediante vigas de hormigón armado.

Instalación, en tramos seleccionados, de un sistema de doble muro para mayor seguridad.

Estas técnicas buscan controlar la erosión y reducir el riesgo de deslizamientos del terreno adyacente.

Acciones complementarias para mejorar el drenaje

Además de las obras en las orillas, el plan contempla intervenciones en el flujo del agua.

Optimización de tramos para facilitar el paso del caudal.

Reducción de la acumulación de sedimentos.

Medidas de resiliencia frente a intensas lluvias y eventos extremos.

Empleo y efectos en la comunidad local

La ejecución de la obra generará un impacto directo en el tejido económico de la zona.

Creación estimada de más de 10.000 empleos , directos e indirectos.

, directos e indirectos. Protección de barrios, empresas y servicios esenciales.

Contratación de personal técnico y operarios especializados.

El alcance social y laboral es uno de los argumentos utilizados para justificar la inversión.

Declaraciones institucionales y enfoque de la compañía

La dirección de Ferrovial ha destacado el valor estratégico del proyecto.

El consejero delegado de Ferrovial Construcción, Ignacio Gastón, subrayó el compromiso con la resiliencia.

Cooperación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU.

Proyectos que buscan reducir el riesgo de inundaciones.

Beneficios sostenibles para la economía local.

Resultados financieros recientes de Ferrovial

La compañía mantiene actividad internacional intensa mientras gestiona su desempeño económico.

Ventas en el primer trimestre: 2.098 millones de euros .

. Resultado operativo: 197 millones de euros , con una caída cercana al 60% respecto al año anterior.

, con una caída cercana al respecto al año anterior. Motivo de la variación: entradas extraordinarias del año previo que alteraron la comparativa.

Desglose por áreas de negocio

Construcción: 1.625 millones de euros (+2,6%).

1.625 millones de euros (+2,6%). Autopistas: 336 millones de euros.

336 millones de euros. Energía: 118 millones de euros.

118 millones de euros. Aeropuertos: 5 millones de euros.

5 millones de euros. Otros conceptos: 13 millones de euros.

Otros contratos relevantes y presencia global

Ferrovial sigue sumando proyectos fuera de España.

En Texas, seleccionado por el Departamento de Transporte para el tramo B1 de la autopista SH-99.

Valor del contrato en Texas: 1.255 millones de euros .

. Longitud aproximada del trazado: 24 kilómetros , entre los condados de Brazoria y Galveston.

, entre los condados de Brazoria y Galveston. Conexión al anillo conocido como Grand Parkway , de cerca de 300 km.

, de cerca de 300 km. En Polonia, la filial Budimex, participada en más del 50% por Ferrovial, obtuvo un contrato ferroviario.

Obra en Polonia: renovación de línea por 961 millones de euros.

Plazos y garantías de proyectos complementarios

Los contratos internacionales incluyen calendarios y periodos de garantía.

Proyecto en Texas: ejecución estimada en varios años, con períodos de garantía.

Contrato ferroviario en Polonia: mejoras en tramos entre Bialystok y Elk.

El plan en Puerto Rico contempla fases y trabajos programados a lo largo de los próximos años.

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