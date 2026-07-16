Presupuestos 2027: hoja de ruta económica se presentará el 23 de junio

El Gobierno ha marcado una cita clave en el calendario económico: el cuadro macro que servirá de base a los Presupuestos Generales del Estado de 2027 llegará al Consejo de Ministros el martes 23 de junio. La novedad ha sido anunciada en el Congreso por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y abre la fase oficial de una tramitación que ya ha empezado con la orden de Hacienda.

Fecha y movimiento político hacia los Presupuestos 2027

La confirmación de la fecha altera el ritmo de la política económica. El Ejecutivo quiere cerrar el marco macroeconómico antes de presentar el proyecto de ley.

23 de junio: presentación del cuadro macro en el Consejo de Ministros.

presentación del cuadro macro en el Consejo de Ministros. Posteriormente, convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Tras el verano, previsión de registrar el proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

El presidente Pedro Sánchez ya expresó su intención de llevar unas cuentas «a la altura de esta década», y la orden ministerial de Hacienda pone en marcha la recogida de planes de gasto por parte de los departamentos.

Qué contiene el cuadro macro y por qué importa

El documento fija las previsiones macroeconómicas y la senda fiscal para los próximos tres años. Es la guía que condiciona ingresos, gastos y metas de déficit.

Proyecciones del PIB , crecimiento y actividad económica.

, crecimiento y actividad económica. Estimaciones de empleo y evolución salarial.

Trayectoria del déficit público y límites presupuestarios.

y límites presupuestarios. Supuestos de inflación y variables internacionales.

Estas cifras son la referencia para las partidas de cada ministerio y para el acuerdo con las comunidades autónomas sobre objetivos de estabilidad.

Tramitación con las comunidades y el reparto del déficit

Una vez aprobado el cuadro macro se abre la fase institucional con las autonomías. El Gobierno debe comunicar los techos de gasto y el reparto del déficit.

Convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar a las comunidades.

Acuerdo sobre objetivos de estabilidad presupuestaria.

Los límites resultantes deberán ser ratificados en el Congreso y en el Senado.

La votación parlamentaria será decisiva para que el proceso complete su ciclo antes de la entrada formal en el trámite legislativo del proyecto de Presupuestos.

Contexto económico: presiones externas e interlocución social

El Ejecutivo ha sostenido conversaciones con agentes sociales y sectores vulnerables. Busca calibrar medidas ante el impacto de tensiones internacionales.

Revisión de ayudas por el impacto económico de la guerra en Irán.

Diálogo con agricultores y sectores afectados por borrascas.

Análisis de indicadores macro para ajustar las previsiones.

En el Congreso, Cuerpo subrayó que el Gobierno estudia nuevas respuestas fiscales y económicas para mitigar esos efectos.

Debate parlamentario: reproches y defensas

Críticas desde la oposición

Los grupos del PP y Vox interrogaron al vicepresidente sobre la situación real de las familias y las empresas. Desde la bancada popular se insistió en problemas estructurales como la vivienda y el encarecimiento del coste de la vida.

La oposición señaló, además, la existencia de salarios bajos y una percepción de precariedad en el mercado laboral.

La réplica del Gobierno

Cuerpo reconoció que quedan retos, pero defendió avances recientes. Remarcó el crecimiento del salario neto real en años recientes y citó medidas puestas en marcha por el Ejecutivo.

5.000 millones movilizados para suavizar el impacto económico de la crisis derivada de la guerra en Irán.

movilizados para suavizar el impacto económico de la crisis derivada de la guerra en Irán. 2.800 millones aprobados en ayudas a agricultores afectados por fenómenos meteorológicos.

El vicepresidente pidió dejar a un lado la pugna por cifras y atender al diagnóstico compartido por organismos internacionales sobre el comportamiento de la economía.

Mensajes claves y expectativas en el corto plazo

El anuncio del cuadro macro marca el inicio visible de la fase presupuestaria. A partir de ahora, partidos, administraciones y agentes sociales entrarán en un periodo de negociaciones y contraste de cifras.

La hoja de ruta macro determinará límites de gasto y prioridades.

El reparto del déficit condicionará las cuentas autonómicas y locales.

La presentación del proyecto de Presupuestos llegará después del verano, según el calendario oficial.

En los próximos días se observará cómo se concretan las previsiones y si las medidas anunciadas obtienen respaldo político para seguir adelante.

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