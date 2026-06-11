El Niño: cabañuelas de Jorge Rey instan a prepararse desde el 4 de junio

El anuncio de Jorge Rey y las tradicionales Cabañuelas ha encendido las alarmas meteorológicas: todo apunta a que el fenómeno de El Niño comenzará a notarse a partir del 4 de junio. La combinación de observaciones populares y análisis científicos dibuja un escenario de cambios rápidos en el tiempo. Sigue leyendo para entender qué se espera, cómo afectará a las temperaturas y qué precauciones tomar.

Fecha clave y por qué importa: el 4 de junio

La fecha que ha viralizado las redes marca el inicio de una fase meteorológica distinta. El 4 de junio aparece señalizado por expertos populares y por modelos que sugieren un giro en la dinámica atmosférica.

Si se confirma, este episodio podría adelantar rasgos típicos del verano. Entre ellos:

Oleadas de calor más frecuentes en el sur y el interior.

más frecuentes en el sur y el interior. Aumento de noches con temperaturas elevadas.

Mayor contrastes térmicos entre zonas montañosas y llanuras.

Jorge Rey y la tradición de las Cabañuelas: qué proponen

Jorge Rey, conocido por sus predicciones y por difundir la técnica de las Cabañuelas, ha difundido un vídeo que ha generado debate. Según su lectura, los signos apuntan a un cambio brusco del tiempo en los primeros días de junio.

Cómo funcionan las Cabañuelas

Las Cabañuelas son un método tradicional que interpreta señales del cielo y la naturaleza para anticipar patrones estacionales. No sustituyen a la ciencia, pero hoy sirven de referencia popular.

En su mensaje, Rey advierte de:

Un ascenso sostenido de las temperaturas en amplias zonas.

La posibilidad de tormentas de verano en áreas montañosas.

Un escenario de calor intenso en el sur peninsular.

Lo que indica la AEMET sobre estos días

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé estabilidad en gran parte del país, con cielos mayoritariamente poco nubosos.

Sin embargo, la agencia recalca varios puntos relevantes:

Entrada de nubosidad alta desde el noroeste.

Mayor cobertura de nubes y bancos de niebla matinal en Galicia, Cantabria y el alto Ebro.

Intervalos nubosos en el norte de Canarias y en costas de Menorca, Cataluña y Alborán.

Formación de nubosidad de evolución vespertina en el tercio este peninsular.

Chubascos y tormentas en Pirineo e Ibérica orientales, con riesgo de ser localmente fuertes y acompañadas de granizo.

En cuanto a temperaturas, la AEMET anticipa descensos en la mitad norte. Por el contrario, en la mitad sur y en algunas cuencas interiores los termómetros podrán mantenerse altos. Se esperan máximas de 34-36 ºC en muchos interiores del sur y del nordeste. En el valle del Guadalquivir podrían superarse los 38-40 ºC.

Las noches también serán noticia: se registrarán noches tropicales con mínimas por encima de 20 ºC en amplias zonas del centro, sur y litoral mediterráneo.

El viento presentará variaciones: alisio con rachas fuertes en Canarias, componente norte en la costa gallega y predominio de sur y este en el Mediterráneo.

Posibles efectos inmediatos y recomendaciones prácticas

Este cambio de patrón tiene impactos previsibles sobre salud, agricultura y servicios. Conviene estar atento y tomar medidas sencillas.

Salud: evitar la exposición al sol en las horas centrales. Hidratarse con frecuencia.

evitar la exposición al sol en las horas centrales. Hidratarse con frecuencia. Agricultura: proteger cultivos sensibles al calor y planificar riegos.

proteger cultivos sensibles al calor y planificar riegos. Prevención de incendios: extremar precauciones en áreas rurales y forestales.

extremar precauciones en áreas rurales y forestales. Transporte y energía: anticipar aumentos en la demanda eléctrica y posibles incidencias en carreteras por tormentas aisladas.

Recomendaciones concretas:

Consultar los avisos oficiales de la AEMET y de servicios locales. Evitar ejercicio intenso al mediodía. Proteger a personas vulnerables: bebés, ancianos y quienes trabajan al aire libre. Tener a mano agua, protector solar y prendas ligeras.

Señales a seguir en los próximos días

Estos indicadores servirán para confirmar la evolución:

Aumento sostenido de las temperaturas nocturnas.

Mayor frecuencia de avisos por calor en el sur y valle del Guadalquivir.

Desarrollo de tormentas vespertinas en zonas montañosas del este.

Rachas fuertes de viento en Canarias y litoral atlántico gallego.

La combinación entre predicciones populares y modelos oficiales plantea un escenario dinámico que requiere seguimiento constante. Mantente informado a través de canales oficiales y de fuentes meteorológicas fiables para ajustar las precauciones según evolucione el tiempo.

https://www.youtube.com/watch?v=CsbjQ5Nz0qY

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