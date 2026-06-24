Calor anómalo: AEMET avisa de picos de 40 ºC incluso en el norte

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado señales de alerta por un patrón térmico fuera de lo habitual para junio. Lo que parecía un inicio de verano tranquilo puede virar en días de calor intenso. Conviene seguir la evolución, porque las temperaturas podrían sorprender incluso a las zonas más templadas del país.

AEMET y la probabilidad de un junio atípico

Los últimos modelos de la AEMET muestran una tendencia clara: ascensos térmicos por encima de lo normal. No es sólo un pico pasajero. Hay posibilidad de que se instalen condiciones cálidas durante varios días consecutivos.

Se contemplan jornadas con máximas muy elevadas, que podrían llegar a cifras reseñables en puntos habitualmente frescos. La situación exige vigilancia por parte de administraciones y población.

Regiones y valores que concentran el riesgo

No todas las comunidades sufrirán lo mismo. Algunas áreas estarán más expuestas a las temperaturas elevadas.

Cuadrante suroeste: aumentos significativos, con puntos que podrían superar los 36–38 °C .

. Depresiones interiores (Guadiana, Guadalquivir): son los lugares con mayor probabilidad de picos térmicos.

Norte y meseta Norte: aunque suelen ser más frescos, podrían registrar valores por encima de 34 °C en episodios puntuales.

en episodios puntuales. Galicia y Cantábrico: temperaturas elevadas en llanuras; en zonas costeras la influencia marina puede moderar el calor.

Ebro: riesgo de noches tropicales , con mínimas por encima de 20 °C.

, con mínimas por encima de 20 °C. Canarias y Baleares: variabilidad por la calima y los vientos; en islas las temperaturas máximas pueden bajar o subir según la componente local.

Fenómenos acompañantes: nubes, tormentas y calima

El calor no vendrá solo. La configuración atmosférica favorece otros efectos que condicionarán la sensación térmica y la evolución del tiempo.

Formación de nubes de evolución por las tardes en zonas de montaña.

Tormentas aisladas en el noroeste y en cotas altas.

Presencia de calima en altura que puede afectar a islas y extremos peninsulares.

Brumas y bancos de niebla costeros, especialmente en Galicia y el Cantábrico.

Patrones de viento que influirán en temperaturas y sensación

Los vientos jugarán un papel clave. Se esperan diferentes componentes según la fachada peninsular.

Levante en el Estrecho, con rachas fuertes en episodios concretos.

Viento del norte en los litorales gallegos, moderado en general.

Componentes este y sur en la mitad sur y la fachada mediterránea.

Régimen de brisas en las costas, más marcadas por la tarde.

Alertas previstas por altas temperaturas

Las autoridades meteorológicas podrían activar avisos por calor en varias provincias. Estos avisos se basan en umbrales de temperatura máxima y nocturna.

Avisos por máximas que sobrepasen los 34–36 °C en amplias zonas.

Riesgo de 36–38 °C en áreas de depresión interior.

Posibilidad de superar los 40 °C en episodios extremos y en puntos concretos.

Notificación de noches tropicales en amplias áreas del suroeste y del valle del Ebro.

Consejos prácticos para afrontar el calor anómalo

Ante olas de calor o jornadas muy cálidas, la prevención reduce riesgos. Estos son pasos sencillos y eficaces.

Mantenerse hidratado y evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Limitar la exposición al sol en las horas centrales del día.

Protegerse con ropa ligera, gorra y protector solar.

Vigilar a niños, mayores y personas con enfermedades crónicas.

Consultar avisos oficiales y adoptar medidas de autocuidado.

Impacto sectorial: salud, agricultura y energía

El calor prolongado afecta a varios sectores. Los efectos pueden notarse en la salud pública y en servicios básicos.

Salud: aumenta el estrés térmico y las consultas médicas por golpes de calor.

Agricultura: estrés hídrico en cultivos y mayor demanda de riego.

Incendios: la probabilidad de inicio y propagación de incendios forestales crece.

Energía: mayores consumos por climatización pueden tensionar la red.

Transporte: deformación de asfaltos y problemas en infraestructuras sensibles al calor.

Cómo seguir la información y qué esperar en los próximos días

La situación es dinámica. La AEMET actualizará mapas y avisos regularmente. Consultar fuentes oficiales ayuda a planificar actividades.

Revisar los partes meteorológicos de la AEMET cada día.

Atender a las alertas locales y a las recomendaciones sanitarias.

Preparar planes para reducir la exposición, especialmente en jornadas anunciadas como críticas.

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