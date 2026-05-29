Fuertes lluvias, granizo y rachas de viento: AEMET alerta a Castilla y León

La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en alerta a Castilla y León ante la llegada de un episodio meteorológico que puede alterar la rutina. Lluvias intensas, granizo y rachas de viento fuertes forman parte de un cambio brusco del tiempo que vendrá acompañado de inestabilidad generalizada.

AEMET alerta a Castilla y León: qué traerá el cambio de tiempo

Los modelos muestran un giro en la situación atmosférica durante los próximos días. Se espera inestabilidad especialmente en el norte y el interior de la península. Esto hará saltar avisos puntuales por fenómenos adversos.

La previsión apunta a nubosidad de evolución en zonas montañosas y en el tercio norte. Habrá chubascos, algunos de ellos acompañados de tormenta. Las brumas matinales no se descartan en áreas bajas.

Fenómenos previstos: lluvia, granizo y viento con fuerza

El riesgo principal proviene de tormentas que pueden ser localmente intensas. Los elementos que conviene vigilar son:

Chubascos que pueden caer con intensidad y de forma puntual.

que pueden caer con intensidad y de forma puntual. Granizo en núcleos tormentosos, capaz de causar daños en cultivos y vehículos.

en núcleos tormentosos, capaz de causar daños en cultivos y vehículos. Rachas de viento fuertes, sobre todo en litorales y pasos montañosos.

La combinación de lluvia y viento puede provocar acumulación de agua en calzadas y caída de ramas. No se debe subestimar la fuerza de las rachas en áreas expuestas.

Zonas con mayor probabilidad de afectación

La inestabilidad tendrá un foco claro en el norte de la península. Entre las áreas con más riesgo figuran:

Interiores del litoral Cantábrico.

Este de Galicia y cordilleras del norte.

Ibérica norte y Pirineos.

Norte de Castilla y León y el alto Ebro.

En estas comarcas se esperan cielos cubiertos y chubascos con actividad tormentosa por la tarde. En el sur y en Baleares predominará un patrón más estable.

Vientos: dónde y cuándo soplarán con más fuerza

Los vientos variarán según la zona. Predominarán componentes este y norte, con episodios más intensos en litorales.

Rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho.

Intervalos de viento fuerte en Alborán y noroeste gallego.

Viento moderado del norte en Canarias.

Los litorales deben extremar la precaución, especialmente navegantes y actividades expuestas a rachas de levante.

Temperaturas y visibilidad: cambios previstos

Las máximas no registrarán cambios bruscos, salvo un descenso ligero en el Cantábrico. En el sur de la península subirán de forma moderada.

También se espera calima en el extremo sur. Las nieblas y brumas matinales serán probables en zonas de montaña del Cantábrico y en la meseta norte.

Cómo evolucionará la situación hora a hora

La inestabilidad se concentrará sobre todo en horas vespertinas. Los siguientes elementos marcarán la evolución:

Formación de nubosidad de evolución durante el día. Desarrollo de chubascos y tormentas por la tarde. Disipación parcial durante la noche, con persistencia en zonas montañosas.

Recomendaciones y medidas preventivas

Ante este aviso conviene adoptar precauciones básicas. Algunas recomendaciones:

Evitar desplazamientos innecesarios mientras duren tormentas fuertes.

Aparcar lejos de árboles y estructuras que puedan derrumbarse.

Tener cuidado con la conducción en calzadas mojadas o con granizo.

Seguir las actualizaciones oficiales de la AEMET y los avisos locales.

Estar informado y actuar con prudencia es clave para reducir riesgos durante este episodio de tiempo inestable.

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