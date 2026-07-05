100.000 € de multa por fotocopiar o fotografiar el DNI: cómo evitarla

Solicitar o conservar una fotocopia del Documento Nacional de Identidad sin una razón jurídica clara puede acarrear sanciones económicas y riesgos para la privacidad. La Agencia Española de Protección de Datos vigila de cerca estas prácticas y recuerda que no todo trámite justifica retener una copia del DNI.

Reglas y límites para pedir una copia del DNI

La ley no prohíbe en sí mismo realizar una fotocopia del DNI. Sin embargo, el principio de minimización de datos del RGPD exige que solo se recojan los datos estrictamente necesarios. En la mayoría de gestiones, basta con mostrar el documento para acreditar la identidad.

Solo debe solicitarse la copia si existe una base legal o una necesidad real.

No se puede exigir la entrega de datos innecesarios para la finalidad perseguida.

Si hay dudas razonables sobre la identidad, puede pedirse información adicional para verificarla.

Multas ejemplares y pronunciamientos de la AEPD

Las sanciones dependen de la gravedad y del volumen del tratamiento irregular. La AEPD ha impuesto multas destacadas por vulnerar las normas de protección de datos.

Un caso mediático: sanción a una empresa de reparto

Un incidente que ilustró el riesgo fue el de un repartidor que fotografió el DNI de un cliente por ambas caras durante la entrega. La autoridad lo consideró una recogida excesiva de datos y dictó una sanción significativa.

Cómo entregar una fotocopia del DNI de forma segura

Si existe la obligación legal de aportar una copia del DNI, conviene adoptar medidas para limitar el riesgo de uso indebido.

Compruebe que hay una base legal y que la petición es proporcional al fin. Entregue la copia solo si es estrictamente necesaria. Indique por escrito el motivo en la propia fotocopia, por ejemplo: “Copia para contrato de alquiler”. Evite enviar imágenes del documento por aplicaciones de mensajería o correos inseguros. No facilite una copia completa cuando solo haga falta mostrar el DNI para verificar la identidad.

Situaciones en las que sí está justificado pedir una copia

La normativa prevé excepciones claras donde la solicitud de una copia del DNI es legítima. Fuera de esos supuestos, la petición debe ser proporcional y estar motivada.

Trámites sujetos a la legislación de prevención del blanqueo de capitales .

. Obligaciones establecidas por una ley específica .

. Procesos administrativos o financieros que requieran verificación documental por norma.

Cuando exista una duda fundada sobre la identidad del interesado.

Recomendaciones prácticas para empresas y comercios

Las organizaciones que requieran una copia del DNI deben aplicar controles que reduzcan el riesgo y demuestren cumplimiento.

Registrar la finalidad y la base jurídica antes de solicitar la copia.

Limitar el acceso interno a las copias y establecer tiempos de retención.

Formar al personal sobre el RGPD y el principio de minimización .

y el . Ofrecer alternativas: verificación presencial o sistemas seguros de identificación digital.

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