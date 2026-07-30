Arabia Saudí lanza proyecto de otro planeta: así quiere conquistar el turismo mundial

Arabia Saudí acelera su transformación turística y científica con ambiciosas inversiones que buscan atraer visitantes internacionales y reducir la dependencia del petróleo. Entre esos proyectos sobresale AlUla Manara, un complejo astronómico que promete convertir los cielos desérticos en un reclamo para el turismo, la investigación y la divulgación científica.

AlUla Manara: un nuevo observatorio en el corazón del desierto

Ubicación y objetivos

El proyecto se emplaza a unos 70 km de la ciudad de AlUla, entre las formaciones volcánicas de Harrat Uawyrid y Gharameel. La zona es conocida por sus cielos oscuros y ofrece condiciones ideales para la observación astronómica.

El estudio británico Heatherwick lidera el diseño de este centro, pensado tanto para investigadores como para el público general. La intención es combinar turismo, educación y ciencia en un mismo lugar.

Qué instalaciones incluirá

Planetario para proyecciones inmersivas.

para proyecciones inmersivas. Espacios educativos y exposiciones interactivas.

Plataformas y terrazas panorámicas para observar el firmamento.

Restaurante con vistas nocturnas.

Laboratorios que permitirán observar experimentos en tiempo real.

Tres telescopios: uno principal de 4 metros de diámetro y dos secundarios de 2 metros.

Arquitectura inspirada en la astronomía y el paisaje

El diseño toma como referencia las formas espirales de las galaxias y las órbitas planetarias. Las estructuras aparecen como tubos revestidos en piedra texturizada.

Ese tratamiento busca integrarse con el entorno y, al mismo tiempo, optimizar la experiencia de observación nocturna. Los recorridos interiores y las plataformas exteriores se organizan para maximizar vistas del cielo.

Proyectos emblemáticos que redefinen el turismo saudí

AlUla Manara forma parte de una estrategia mayor, la conocida Visión 2030. El objetivo es diversificar la economía y posicionar a Arabia Saudí como destino cultural y tecnológico.

Entre las iniciativas más destacadas figuran:

NEOM – The Line: una ciudad lineal de diseño futurista pensada para reimaginar la vida urbana.

una ciudad lineal de diseño futurista pensada para reimaginar la vida urbana. The Mukaab: un enorme cubo que pretende ser un complejo inmersivo y un imán para el turismo experiencial.

un enorme cubo que pretende ser un complejo inmersivo y un imán para el turismo experiencial. Trojena: un resort de montaña diseñado para actividades y competiciones de invierno.

Consecuencias para la ciencia, la cultura y la economía

Estos desarrollos combinan promoción turística con inversión en investigación y cultura. La apertura de centros como AlUla Manara puede atraer a astrónomos, estudiantes y viajeros curiosos.

Además, generan oportunidades de empleo local y fomentan nuevas industrias vinculadas al entretenimiento y la tecnología. El reto será equilibrar conservación del patrimonio natural con el crecimiento rápido.

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