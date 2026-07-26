Banca española y portuguesa: exigen simplificar normas y acelerar el euro digital

Una cumbre entre las cúpulas bancarias de España y Portugal puso el foco en simplificar normas y en perfilar respuestas comunes a los retos tecnológicos y de pagos. El encuentro, celebrado en Madrid, reforzó la colaboración iniciada meses atrás y abrió líneas de trabajo conjunto para el sector financiero ibérico.

Encuentro bilateral en Madrid y compromiso de seguimiento

La reunión tuvo lugar este viernes en la capital española. Se buscó dar continuidad al diálogo iniciado en Lisboa en febrero. Ambas partes ratificaron la intención de mantener reuniones trimestrales. Los trabajos estuvieron presididos por los gobernadores José Luis Escrivá y Álvaro Santos Pereira.

Temas prioritarios: regulación, pagos y tecnología

Las discusiones combinaron análisis de política con enfoque práctico. Entre los asuntos tratados destacaron:

Simplificación regulatoria y de supervisión , para reducir cargas administrativas.

, para reducir cargas administrativas. Adaptación de los sistemas de pago y avances en el euro digital .

y avances en el . Evaluación de riesgos y oportunidades asociados a la Inteligencia Artificial .

. Exploración de potenciales impactos de la computación cuántica en la estabilidad.

Participación: quién asistió y qué funciones llevaron

La jornada reunió a las principales entidades financieras de ambos países, representadas por sus máximos responsables.

Delegación del Banco de Portugal

Gobernador: Álvaro Santos Pereira .

. Miembros del Consejo de Administración: Rui Pinto y Luís Morais Sarmento.

Directores de área: Nuno Alves (Análisis Económico), Ricardo Mourinho Félix (Internacional) y Tereza Cavaco (Sistemas de Pago).

Subdirector de Supervisión Prudencial: Pedro Quinaz.

Delegación del Banco de España

Gobernador: José Luis Escrivá .

. Subgobernadora: Soledad Núñez.

Directores generales y responsables por áreas: Alberto Ríos (Conducta Financiera y Billetes), David López Salido (Economía), Daniel Pérez Cid (Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución), Mayte Ledo (Estrategia, Personas y Datos), Juan Ayuso (Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago), Mercedes Olano (Supervisión) y Cristina Hijosa (Relaciones Internacionales y Transparencia).

Sesiones paralelas y proyectos técnicos compartidos

Además del plenario, las direcciones de ambos bancos celebraron encuentros bilaterales. El propósito fue profundizar en cooperación técnica y en iniciativas concretas.

Análisis de la integración económica ibérica y su impacto en el sector financiero.

Proyectos comunes en cooperación internacional.

Estudios técnicos sobre nuevas tecnologías y estabilidad financiera.

Qué significa para la banca y próximos pasos operativos

La reunión marca una hoja de ruta práctica para las entidades. Se refuerza la coordinación regulatoria y se priorizan iniciativas en pagos digitales y gobernanza tecnológica.

Continuidad de encuentros trimestrales para monitorizar avances.

Intercambio técnico entre supervisores sobre riesgos emergentes.

Trabajo conjunto para adaptar marcos de supervisión al ritmo de la innovación.

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