Calor extremo en España: AEMET activa alertas por más de 45 ºC y noches tropicales

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por una ola de calor que promete ser intensa. Temperaturas extremas, noches tropicales generalizadas y alteraciones del viento ponen a gran parte de España en alerta. Con julio estrenándose, conviene saber dónde y cómo afectará este episodio.

Regiones en riesgo y días clave con temperaturas superiores a 45 grados

Los mapas de predicción señalan zonas concretas donde las marcas pueden superar los 45 ºC. No se trata de un calor pasajero, sino de un episodio con picos térmicos que pueden repetirse en varios días.

Sur y suroeste peninsular: Extremadura, Andalucía y las áreas bajas del Guadiana y Guadalquivir están entre las más vulnerables.

Extremadura, Andalucía y las áreas bajas del Guadiana y Guadalquivir están entre las más vulnerables. Meseta sur: elevadas posibilidades de temperaturas muy altas durante las horas centrales.

elevadas posibilidades de temperaturas muy altas durante las horas centrales. Zonas costeras puntuales: prelitoral y litoral gallego y catalán con riesgo de registros extremos en áreas concretas.

Las noches tropicales serán frecuentes en amplias zonas. Eso significa que las temperaturas nocturnas no descenderán lo suficiente para ofrecer alivio.

Balance del pronóstico oficial y cómo evolucionará la atmósfera

La AEMET explica que primará la estabilidad atmosférica en la península. Los cielos estarán mayormente despejados salvo en puntos concretos.

Intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles en el Cantábrico.

Tormentas aisladas por la tarde en zonas altas del sur.

En Canarias, nubosidad en el norte de las islas montañosas y poco nuboso al sur.

En cuanto a temperaturas, la tendencia será desigual:

Máximas al alza en el tercio norte.

Descenso leve en el sureste peninsular y en Baleares.

Mínimas en ascenso en el oeste de Andalucía y con descensos en la mitad norte.

Rangos térmicos previstos y avisos activos por calor extremo

Las estimaciones sitúan tramos de calor intenso en distintos niveles. Se esperan registros entre 36 y 41 ºC en áreas extensas, y en puntos concretos puede superarse esa horquilla.

36–39 ºC: zonas amplias de la meseta sur, Extremadura y Andalucía. 39–41 ºC: áreas bajas del Guadiana y Guadalquivir, y el oeste andaluz. Más de 41 ºC: episodios localizados en llanuras expuestas durante las horas centrales.

Además, están previstos rachas de viento muy fuertes en puntos costeros y en Menorca. En Canarias se esperan alisios con rafagas notables en zonas expuestas.

Consecuencias probables para la salud, infraestructuras y servicios

El calor extremo tiene efectos directos sobre la salud y el funcionamiento urbano. Es esencial anticipar problemas y actuar rápido.

Salud: aumento de golpes de calor y cuadros de deshidratación, sobre todo en ancianos y niños.

aumento de golpes de calor y cuadros de deshidratación, sobre todo en ancianos y niños. Transporte: deformaciones en carreteras y sobrecarga en la red eléctrica por la demanda de aire acondicionado.

deformaciones en carreteras y sobrecarga en la red eléctrica por la demanda de aire acondicionado. Agricultura: estrés térmico en cultivos y incremento en el consumo de agua de riego.

estrés térmico en cultivos y incremento en el consumo de agua de riego. Servicios urbanos: mayor presión sobre los servicios sanitarios y de emergencias.

Medidas prácticas y de autoprotección recomendadas

Hidratación constante: beber sin esperar a tener sed.

beber sin esperar a tener sed. Evitar actividades físicas intensas entre las 12:00 y las 18:00.

Refugiarse en lugares frescos y cerrar persianas durante las horas más cálidas.

Vigilar a personas vulnerables y a mascotas.

Controlar el consumo eléctrico y evitar sobrecargas.

Qué provoca este ascenso brusco de temperaturas

Detrás de la ola hay varios factores sinérgicos. Una dorsal anticiclónica bloquea las entradas atlánticas y favorece la advección de aire cálido desde el sur.

Estabilidad atmosférica que impide el enfriamiento nocturno.

Advección de masas de aire sahariano en niveles bajos.

Vientos locales que, según la zona, pueden intensificar el calor o traer brisas moderadoras.

En la mitad sur pueden formarse nubes de evolución por la tarde. Estas nubes traerán tormentas aisladas, pero no reducirán el peligro térmico general.

Cómo seguir la evolución minuto a minuto y activar alertas locales

Consultar fuentes oficiales y configurar avisos evita sorpresas. La AEMET actualiza mapas y avisos por comunidades autónomas.

Web y app de AEMET para avisos de color y mapas interactivos.

Medios locales y protección civil para recomendaciones y cortes de tráfico.

Redes sociales oficiales para cambios rápidos de última hora.

Ante cualquier síntoma de golpe de calor, contactar con servicios médicos y aplicar medidas de enfriamiento inmediato.

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