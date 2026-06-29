Tormentas y granizo vuelven: DANA provocará reventones por la subida de temperaturas

Un súbito ascenso térmico y la llegada de una DANA tienen en alerta a buena parte del país. El calor actúa como combustible para tormentas explosivas, capaces de provocar reventones y granizo en cuestión de horas. Conviene conocer dónde y cómo se pueden formar estos fenómenos para reducir riesgos y estar preparados.

Cómo la DANA impulsa reventones y granizadas

Una DANA genera una bolsa de aire frío en altura sobre masas de aire cálido. Esa interacción crea una inestabilidad marcada.

El aire cálido asciende con fuerza y alimenta nubes de desarrollo.

Si la humedad es suficiente, las corrientes convectivas forman granizo.

Los reventones aparecen cuando el aire frío desciende rápido y choca contra capas cálidas.

El resultado son descargas eléctricas intensas, vientos muy fuertes y pedrisco. Los reventones pueden aparecer sin mucha antelación y causar daños en el campo y la ciudad.

Previsión de la AEMET: temperaturas altas y zonas vulnerables

La agencia meteorológica nacional prevé cambios que favorecen tormentas convectivas en puntos concretos. No se espera estabilidad homogénea en toda la península.

Predominio de cielos poco nubosos en gran parte del país, con brumas en litorales.

Aumento de nubes de evolución por la tarde en áreas montañosas.

Probabilidad de chubascos aislados en sistemas montañosos como el Pirineo y el Sistema Central.

En Canarias, intervalos de nubes medias y altas y chubascos en islas montañosas.

Presencia de calima en las islas y posible en el oeste peninsular.

Temperaturas: se mantendrán elevadas para la época en amplias zonas. Se esperan valores superiores a 34-36 grados en el cuadrante suroeste, zonas del Cantábrico, valle del Ebro y en las islas Canarias orientales.

Viento: predominarán componentes este y sur en la península, con intervalos fuertes y rachas muy intensas en el Estrecho. En el Cantábrico y Galicia el viento rolará a oeste y arreciará en litorales. Archipiélagos con viento de componente norte; flojo a moderado en Baleares y Canarias.

Riesgos concretos según el mapa meteorológico

Zonas costeras: brumas y rachas fuertes, mayor peligro en estrechos y entradas de mar.

Interior montañoso: chubascos tormentosos y granizo por la tarde.

Cuadrante suroeste y Ebro: olas de calor localizadas con posibilidad de tormentas súbitas.

Canarias orientales: calor y episodios de polvo en suspensión.

Señales que anuncian tormentas violentas

Detectar los signos a tiempo ayuda a reaccionar antes de que llegue lo peor.

Desarrollo rápido de cúmulos muy verticales al mediodía.

Cambios bruscos en la dirección del viento y rachas inesperadas.

Descenso repentino de la temperatura en cuestión de minutos.

Cielo oscuro y presencia de eco de radar localizado en cortos periodos.

Si percibe cualquiera de estas señales, limite desplazamientos y proteja vehículos y ventanas.

Medidas prácticas ante granizo y reventones

Adoptar precauciones reduce lesiones y daños materiales.

Evite la circulación bajo tormentas activas y busque refugio seguro. Retire objetos sueltos del exterior y proteja vehículos y cristales. Mantenga a mano linterna y teléfono cargado. Revise comunicaciones oficiales. No aparque bajo árboles ni estructuras frágiles. Si trabaja al aire libre, detenga las tareas y agáchese en zona segura.

Atención: las alertas por viento y granizo exigen prudencia. Las aseguradoras suelen recibir picos de siniestros durante estos episodios.

Áreas con mayor probabilidad de granizo y reventones

Ciertas regiones reúnen las condiciones ideales para que la DANA dé lugar a fenómenos severos.

Montañas del norte y centro: Pirineo y Sistema Central.

Interior del cuadrante suroeste: calor acumulado y convergencia de masas.

Regiones del Cantábrico y valle del Ebro: inestabilidad por contraste térmico.

Islas Canarias orientales: calor extremo y episodios de calima.

Mantenga atención a los avisos locales y consulte la evolución en tiempo real en la web de la AEMET.

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