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Tormentas y granizo vuelven: DANA provocará reventones por la subida de temperaturas

Christian Tobar

Vuelven las tormentas con granizo: una DANA provocará «reventones» por la subida de temperaturas
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Un súbito ascenso térmico y la llegada de una DANA tienen en alerta a buena parte del país. El calor actúa como combustible para tormentas explosivas, capaces de provocar reventones y granizo en cuestión de horas. Conviene conocer dónde y cómo se pueden formar estos fenómenos para reducir riesgos y estar preparados.

Cómo la DANA impulsa reventones y granizadas

Una DANA genera una bolsa de aire frío en altura sobre masas de aire cálido. Esa interacción crea una inestabilidad marcada.

  • El aire cálido asciende con fuerza y alimenta nubes de desarrollo.

  • Si la humedad es suficiente, las corrientes convectivas forman granizo.

  • Los reventones aparecen cuando el aire frío desciende rápido y choca contra capas cálidas.

El resultado son descargas eléctricas intensas, vientos muy fuertes y pedrisco. Los reventones pueden aparecer sin mucha antelación y causar daños en el campo y la ciudad.

Previsión de la AEMET: temperaturas altas y zonas vulnerables

La agencia meteorológica nacional prevé cambios que favorecen tormentas convectivas en puntos concretos. No se espera estabilidad homogénea en toda la península.

  • Predominio de cielos poco nubosos en gran parte del país, con brumas en litorales.

  • Aumento de nubes de evolución por la tarde en áreas montañosas.

  • Probabilidad de chubascos aislados en sistemas montañosos como el Pirineo y el Sistema Central.

  • En Canarias, intervalos de nubes medias y altas y chubascos en islas montañosas.

  • Presencia de calima en las islas y posible en el oeste peninsular.

Temperaturas: se mantendrán elevadas para la época en amplias zonas. Se esperan valores superiores a 34-36 grados en el cuadrante suroeste, zonas del Cantábrico, valle del Ebro y en las islas Canarias orientales.

Viento: predominarán componentes este y sur en la península, con intervalos fuertes y rachas muy intensas en el Estrecho. En el Cantábrico y Galicia el viento rolará a oeste y arreciará en litorales. Archipiélagos con viento de componente norte; flojo a moderado en Baleares y Canarias.

Riesgos concretos según el mapa meteorológico

  • Zonas costeras: brumas y rachas fuertes, mayor peligro en estrechos y entradas de mar.

  • Interior montañoso: chubascos tormentosos y granizo por la tarde.

  • Cuadrante suroeste y Ebro: olas de calor localizadas con posibilidad de tormentas súbitas.

  • Canarias orientales: calor y episodios de polvo en suspensión.

Señales que anuncian tormentas violentas

Detectar los signos a tiempo ayuda a reaccionar antes de que llegue lo peor.

  • Desarrollo rápido de cúmulos muy verticales al mediodía.

  • Cambios bruscos en la dirección del viento y rachas inesperadas.

  • Descenso repentino de la temperatura en cuestión de minutos.

  • Cielo oscuro y presencia de eco de radar localizado en cortos periodos.

Si percibe cualquiera de estas señales, limite desplazamientos y proteja vehículos y ventanas.

Medidas prácticas ante granizo y reventones

Adoptar precauciones reduce lesiones y daños materiales.

  1. Evite la circulación bajo tormentas activas y busque refugio seguro.

  2. Retire objetos sueltos del exterior y proteja vehículos y cristales.

  3. Mantenga a mano linterna y teléfono cargado. Revise comunicaciones oficiales.

  4. No aparque bajo árboles ni estructuras frágiles.

  5. Si trabaja al aire libre, detenga las tareas y agáchese en zona segura.

Atención: las alertas por viento y granizo exigen prudencia. Las aseguradoras suelen recibir picos de siniestros durante estos episodios.

Áreas con mayor probabilidad de granizo y reventones

Ciertas regiones reúnen las condiciones ideales para que la DANA dé lugar a fenómenos severos.

  • Montañas del norte y centro: Pirineo y Sistema Central.

  • Interior del cuadrante suroeste: calor acumulado y convergencia de masas.

  • Regiones del Cantábrico y valle del Ebro: inestabilidad por contraste térmico.

  • Islas Canarias orientales: calor extremo y episodios de calima.

Mantenga atención a los avisos locales y consulte la evolución en tiempo real en la web de la AEMET.

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