Tormentas y granizo vuelven: DANA provocará reventones por la subida de temperaturas

Un súbito ascenso térmico y la llegada de una DANA tienen en alerta a buena parte del país. El calor actúa como combustible para tormentas explosivas, capaces de provocar reventones y granizo en cuestión de horas. Conviene conocer dónde y cómo se pueden formar estos fenómenos para reducir riesgos y estar preparados.
Cómo la DANA impulsa reventones y granizadas
Una DANA genera una bolsa de aire frío en altura sobre masas de aire cálido. Esa interacción crea una inestabilidad marcada.
- El aire cálido asciende con fuerza y alimenta nubes de desarrollo.
- Si la humedad es suficiente, las corrientes convectivas forman granizo.
- Los reventones aparecen cuando el aire frío desciende rápido y choca contra capas cálidas.
El resultado son descargas eléctricas intensas, vientos muy fuertes y pedrisco. Los reventones pueden aparecer sin mucha antelación y causar daños en el campo y la ciudad.
Previsión de la AEMET: temperaturas altas y zonas vulnerables
La agencia meteorológica nacional prevé cambios que favorecen tormentas convectivas en puntos concretos. No se espera estabilidad homogénea en toda la península.
- Predominio de cielos poco nubosos en gran parte del país, con brumas en litorales.
- Aumento de nubes de evolución por la tarde en áreas montañosas.
- Probabilidad de chubascos aislados en sistemas montañosos como el Pirineo y el Sistema Central.
- En Canarias, intervalos de nubes medias y altas y chubascos en islas montañosas.
- Presencia de calima en las islas y posible en el oeste peninsular.
Temperaturas: se mantendrán elevadas para la época en amplias zonas. Se esperan valores superiores a 34-36 grados en el cuadrante suroeste, zonas del Cantábrico, valle del Ebro y en las islas Canarias orientales.
Viento: predominarán componentes este y sur en la península, con intervalos fuertes y rachas muy intensas en el Estrecho. En el Cantábrico y Galicia el viento rolará a oeste y arreciará en litorales. Archipiélagos con viento de componente norte; flojo a moderado en Baleares y Canarias.
Riesgos concretos según el mapa meteorológico
- Zonas costeras: brumas y rachas fuertes, mayor peligro en estrechos y entradas de mar.
- Interior montañoso: chubascos tormentosos y granizo por la tarde.
- Cuadrante suroeste y Ebro: olas de calor localizadas con posibilidad de tormentas súbitas.
- Canarias orientales: calor y episodios de polvo en suspensión.
Señales que anuncian tormentas violentas
Detectar los signos a tiempo ayuda a reaccionar antes de que llegue lo peor.
- Desarrollo rápido de cúmulos muy verticales al mediodía.
- Cambios bruscos en la dirección del viento y rachas inesperadas.
- Descenso repentino de la temperatura en cuestión de minutos.
- Cielo oscuro y presencia de eco de radar localizado en cortos periodos.
Si percibe cualquiera de estas señales, limite desplazamientos y proteja vehículos y ventanas.
Medidas prácticas ante granizo y reventones
Adoptar precauciones reduce lesiones y daños materiales.
- Evite la circulación bajo tormentas activas y busque refugio seguro.
- Retire objetos sueltos del exterior y proteja vehículos y cristales.
- Mantenga a mano linterna y teléfono cargado. Revise comunicaciones oficiales.
- No aparque bajo árboles ni estructuras frágiles.
- Si trabaja al aire libre, detenga las tareas y agáchese en zona segura.
Atención: las alertas por viento y granizo exigen prudencia. Las aseguradoras suelen recibir picos de siniestros durante estos episodios.
Áreas con mayor probabilidad de granizo y reventones
Ciertas regiones reúnen las condiciones ideales para que la DANA dé lugar a fenómenos severos.
- Montañas del norte y centro: Pirineo y Sistema Central.
- Interior del cuadrante suroeste: calor acumulado y convergencia de masas.
- Regiones del Cantábrico y valle del Ebro: inestabilidad por contraste térmico.
- Islas Canarias orientales: calor extremo y episodios de calima.
Mantenga atención a los avisos locales y consulte la evolución en tiempo real en la web de la AEMET.
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Periodista comprometido con la actualidad social, Christian investiga y reporta sobre temas que afectan a la comunidad, desde cultura hasta movimientos sociales, acercando la información de manera clara y cercana.